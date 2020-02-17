МАЗ и «Белшина» отправят 30% сотрудников в отпуска с частичным сохранением зарплаты

На незапланированный отдых намерены отправить около трети работников. Тем, кого отправят в такие отпуска, обещают платить 2/3 оклада.

Какие «белшиновские» заводы остановят

С 17 февраля остановят работу трех заводов, которые входят в «Белшину». Это завод массовых шин (ЗМШ), завод крупногабаритных шин (ЗКГШ) и завод сверхкрупногабаритных шин (ЗСКГШ). Первые два предприятия возобновят работу, как планируется, с 21 февраля, а завод сверхкрупногабаритных шин — с 1 марта. «Если раньше справимся, то раньше запустим. К тому же сегодня СКГШ плановое задание февраля как бы выполнил, поэтому тоже просто вхолостую гонять не с руки», — уточнил начальник отдела идеологической и социальной работы «Белшины» Юрий Андриевский.





По его словам, основная причина — плановая остановка на ремонт технологического оборудования. Юрий Андриевский уточнил, что «есть и некоторые другие причины, которые решаются, но основное — чтобы довести до ума технологическое оборудование».





При этом некоторые работники продолжат работать. К примеру, те, которые будут заняты ремонтом технологического оборудования.





Коллективным договором «Белшины» предусмотрено, что на время простоя работникам выплачивают 2/3 часовой тарифной ставки рабочего.









«Который год предприятие испытывает недостаток оборотных средств, об этом все знают. Мы с этим как-то пытаемся справляться сами, собственными силами, — добавил Юрий Андриевский. — В прошлом месяце „Белшина“ останавливалась, в прошлом году „Белшина“ останавливалась. Поймите, технологический процесс требует останова, не может оборудование работать постоянно. Каждый месяц плановые ремонты согласно графику. Если остановилась „Белшина“, на этом же жизнь не останавливается».

Каких работников отправят в целосменные простои на МАЗе

Тем временем МАЗ вводит целосменные простои в феврале (7-го и 21-го) и марте (9-го и 20-го). Это коснется около 30% работников. При этом работники заводов основного производства будут трудиться.





— Работают все производства, работают все заводы, работают все основные рабочие, и работают меньшей численностью все структурные подразделения заводоуправления, — уточнила заместитель гендиректора ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — директор по кадрам, соцвопросам и идеологической работе Зоя Таран. — Это (целосменные простои. — Прим. ред.) коснется некоторых структурных подразделений, в том числе из заводоуправления, руководителей, специалистов и служащих, у которых работа в полном объеме не просматривается.





Работники, которых отправят на целосменный простой, получат не менее 2/3 тарифной ставки. Все остальные, которые будут трудиться, получат заработную плату в соответствии с действующим законодательством, пояснила Зоя Таран.









Директор по кадрам, соцвопросам и идеологической работе так поясняет причины целосменных простоев для некоторых работников:





«Это связано с эффективностью производства. По объемам производства принято решение, что можно таким образом не привлекать всех работников к работе. Основное производство работает все. Конвейер, автобусный завод, механосборочный завод — все заводы работают в полном объеме, 100%. Кроме того, по мере необходимости их приглашают на работу и в субботу».



