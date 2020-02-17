Почти, как у АПЛ! Федерация футбола представила новую заставку к трансляциям чемпионата

Источник материала: Tut.by

В этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки. Сегодня ее представили на YouTube-канале АБФФ.

Напомним, начиная с этого года белорусские футболисты будут

Чемпионат стартует 19 марта. Сегодня прошла жеребьевка матчей.

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