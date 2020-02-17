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Почти, как у АПЛ! Федерация футбола представила новую заставку к трансляциям чемпионата

17.02.2020 20:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки. Сегодня ее представили на YouTube-канале АБФФ.


Напомним, начиная с этого года белорусские футболисты будут выходить на поле под новый гимн.

Чемпионат стартует 19 марта. Сегодня прошла жеребьевка матчей.

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В этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки.
 
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