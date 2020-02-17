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Почти, как у АПЛ! Федерация футбола представила новую заставку к трансляциям чемпионата
Источник материала: Tut.by
В этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки. Сегодня ее представили на YouTube-канале АБФФ.
Напомним, начиная с этого года белорусские футболисты будут
Чемпионат стартует 19 марта.
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В этом сезоне интернет-трансляции матчей высшей лиги будут начинаться с новой заставки.
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