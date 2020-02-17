Помните конфликт, когда мужчине не продали в сельском  магазине дрожжи? Продавца наказали

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель агрогородка Лунин Юрий Фёдорович, у которого произошёл конфликт с продавцом в сельском магазине, получил ответ на жалобу, адресованную Лунинецкому райпо.





Снимок носит иллюстративный характер / Фото: gados.ru

Напомним , инцидент произошёл в сельмаге «Продтовары» в деревне Лунин Лунинецкого района.

- Жена решила затеять пирожки, и я отправился в магазин купить дрожжи, - рассказал Медиа-Полесью житель деревни Юрий Фёдорович. – Это было 8 февраля около 15.00. – Лучше бы я туда не ходил, настроение было испорчено на все выходные.

Зайдя в магазин, покупатель стал глазами искать дрожжи. Маленьких пачек не было, увидел только половину отрезанной большой пачки. Решил брать, раз уж такое дело.

Ценника не оказалось, спросил продавца, сколько стоит полпачки. Женщина ответила, что эти дрожжи её личные и они не продаются. А вскоре со сменщицей начала выкладывать на прилавок дрожжи в маленьких пачках.

Книгу жалоб продавец не предоставила.

По поводу обслуживания в магазине Юрий Фёдорович обратился с жалобой к руководству Лунинецкого райпо. В ответе филиала «Оптово-розничное объединение» говорится:

«По факту непредоставления книги замечаний и предложений по первому требованию покупателя, грубого обращения, у продавца 4 разряда магазина №1 «Продукты» аг.Лунина взята объяснительная записка. Рассмотрев её объяснения, продавцу был объявлен выговор с лишением премии за февраль 2020 года в размере 100%, а также указано на неукоснительное исполнение своей рабочей инструкции. Продавец повторно ознакомлена с Правилами поведения продавца».