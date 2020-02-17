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Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три года ограничения свободы – такой приговор на выездном заседании суда в Заводском РУВД вынесли 34-летнему минчанину, которого дважды задержали нетрезвым за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Первый раз водителя задержали 19 августа. Мужчина неоднократно игнорировал требования сотрудников ГАИ остановиться и создавал аварийную ситуацию на дороге, которая привела к ДТП. Повторно водитель сел пьяным за руль в начале декабря.
Андрей Никольский, заместитель прокурора Заводского района:
Нарушитель провел два месяца под стражей. В зале суда минчанин раскаялся и полностью признал вину. К слову, всего в столице в 2019 году к административной ответственности за пьяное вождение привлекли более 2 000 автомобилистов.
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Лечение от алкоголизма. В Минске вынесли приговор мужчине, которого дважды задержали пьяным за рулем
Новости Беларуси. Три года ограничения свободы – такой приговор на выездном заседании суда в Заводском РУВД вынесли 34-летнему минчанину, которого дважды...
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