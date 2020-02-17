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В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН

17.02.2020 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международное сотрудничество во имя будущего. 17 февраля в Министерстве иностранных дел Беларуси подписано соглашение о проведении серии мероприятий, посвященных 75-летию со дня образования ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН

Обменялись подписями министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и постоянный координатор ООН в нашей стране Иоанна Казана-Вишневецкий.

Постоянный координатор ООН в Беларуси: «Беларусь – это фасилитатор регионального диалога»

Инициатива «ООН – 75» стартовала в январе и нацелена на масштабный диалог. Встречи в различном формате будут проходить в течение года: участниками станут школьники, студенты, парламентарии и сельские жители. Главный вопрос для всех – будущее планеты, каким его видит человечество и что необходимо сделать для улучшения ситуации в мире. Тематические встречи посветят также 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН

Беларусь – одна из учредителей ООН, подписавшая устав в 1945 году. Наша страна активно выступает с трибуны Организации против терроризма, киберпреступности и применения односторонних подходов в решении вопросов мира и безопасности.

В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН

Люди в материале: Владимир Макей, Иоанна Казана-Вишневецкий

 
 
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Новости Беларуси. Международное сотрудничество во имя будущего. 17 февраля в Министерстве иностранных дел Беларуси подписано соглашение о проведении серии...
 
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