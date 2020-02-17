Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теперь передать подарок подопечным психоневрологического интерната может любой минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Просто оставьте его в специальной бочке в культурном центре по адресу Машерова 9/8. Всего в интернате № 3 в Новинках живут 700 людей с инвалидностью. А это значит, что ежедневно день рождения отмечают как минимум двое из них.





К сожалению, в силу болезни не все помнят о собственном празднике. А потому администрация интерната каждую последнюю среду месяца устраивает День именинника с конкурсами, играми в кругу родных и близких. Но не ко всем виновникам торжества могут приехать родственники. А потому интернат готов принять в гости небезразличных людей, которые хотят лично поздравить ребят. Волонтеры же стараются приезжать сюда с подарками минимум два раза в неделю.









Алексей Тарасевич, волонтер благотворительной организации «‎Каникулы»‎:

Косметика может быть для женщин, это могут быть какие-то украшения, которые тоже очень любят женщины. Это могут быть – и это очень круто – какие-то электроприблуды, типа, MP3-плееры или даже CD-плееры.