ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

17.02.2020 23:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Теперь передать подарок подопечным психоневрологического интерната может любой минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

Просто оставьте его в специальной бочке в культурном центре по адресу Машерова 9/8. Всего в интернате № 3 в Новинках живут 700 людей с инвалидностью. А это значит, что ежедневно день рождения отмечают как минимум двое из них.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

К сожалению, в силу болезни не все помнят о собственном празднике. А потому администрация интерната каждую последнюю среду месяца устраивает День именинника с конкурсами, играми в кругу родных и близких. Но не ко всем виновникам торжества могут приехать родственники. А потому интернат готов принять в гости небезразличных людей, которые хотят лично поздравить ребят. Волонтеры же стараются приезжать сюда с подарками минимум два раза в неделю.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

Алексей Тарасевич, волонтер благотворительной организации «‎Каникулы»‎:
Косметика может быть для женщин, это могут быть какие-то украшения, которые тоже очень любят женщины. Это могут быть и это очень круто какие-то электроприблуды, типа, MP3-плееры или даже CD-плееры.

Косметика или CD-плееры. Что можно подарить подопечным психоневрологического интерната

Люди в материале: Алексей Тарасевич

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Теперь передать подарок подопечным психоневрологического интерната может любой минчанин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МИДе Беларуси подписали соглашение о проведении мероприятий по случаю 75-летия ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика