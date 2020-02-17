Ученые БГУ разработали биопрепарат для лечения вирусных инфекций у животных

Источник материала: Полымя

Ученые БГУ разработали биопрепарат «Биферон-МРС». Он не имеет отечественных и мировых аналогов и является универсальным средством для профилактики иммунодефицитных, стрессовых состояний, лечения инфекционных заболеваний мелкого рогатого скота. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.





Разработка выполнена коллективом научно-исследовательской лаборатории биотехнологии биологического факультета БГУ под руководством заведующего кафедрой микробиологии Владимира Прокулевича.

Сегодня вирусные инфекции являются одной из наиболее серьезных проблем ветеринарии. Возбудители болезней попадают в организм животных различными путями: через повреждения наружных покровов, слизистые оболочки, с кормами. «Биферон-МРС» борется с любыми типами вирусов: пневмонией, ящуром, болезнью Найроби. Его применение совместно с другими ветеринарными средствами позволяет снизить объем потребления антибиотиков, сократить число рецидивов и длительность заболеваний. Ветеринарное средство снижает смертность поголовья на 75%, уменьшает затраты на лечение на 82% и увеличивает привесы молодняка на 1,32%.

Производственные испытания показали 90-процентную профилактическую и 88-процентную лечебную эффективность препарата. «Биферон-МРС» также можно использовать в качестве усилителя вакцин, гипериммунных сывороток, противопаразитарных и противобактериальных препаратов.

Средство имеет удобные к применению инъекционную и капельную лекарственные формы. В настоящее время «Биферон-МРС» находится на государственной регистрации в Белорусском государственном ветеринарном центре.

Источник: БелТА

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