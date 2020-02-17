«Соник в кино»: почему фильм о синем еже - это важно. Объясняем

Источник материала: Tut.by

В минском прокате сейчас показывают новый фильм Гая Ричи , картину с Николь Кидман и «Форреста Гампа» , а AFISHA.TUT.BY рассказывает про ленту о еже в кроссовках. Но, не подумайте, это осознанный выбор. Во-первых, объясняем, почему «Соник в кино» — это знаковое событие в кинематографе. А во-вторых, рассказываем, зачем вам брать билет в кинотеатр.





Кто такой Соник и почему он культовый герой

Соник — это главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega. Синего ежа создали в качестве японской альтернативы Микки Маусу, и его можно с легкостью назвать одним из поп-символов прошлого века. Мультфильмы, игры, наклейки, комиксы — еж появлялся везде.

У Соника всегда были простые задачи: искать Изумруды Хаоса, сражаться с Доктором Эггманом и быстро перебирать ногами. Выполняя эти квесты, он стал популярнее Марио, Линка и Черепашек-Ниндзя. Как минимум 15 сольных игр, пачка анимационных сериалов и появление в масштабных проектах вроде «Ральфа» — скоростной еж мелькал везде, где только можно.

В отличие от того же Линка из «Легенды о Зельде», еж никогда не покидал поп-культурного пространства, оставаясь олицетворением скорости. За 22 года существования «Покемонов» главный герой аниме-сериала Эш Кетчум так и остался десятилетним парнишкой , а Соник не только отметил пятнадцатилетие, но и дорос до большого экрана.

Три причины пойти в кинотеатр на «Соника в кино»

1. Ностальгия по 90-м

Анимация 90-х — особая веха в истории кинематографа. Сегодня Голливуд осознал, что необязательно придумывать новых персонажей, да и вообще все новое — это хорошо забытое старое. Режиссеры и сценаристы неоднократно пытались воссоздать мультипликационные хиты 90-х, но получалось не очень хорошо: реализм киношных «Черепашек-Ниндзя» пугал, а «Трансформеры» Майкла Бэя больше походили на битые смартфоны, чем на роботов из светлого детства.





Позже пришло понимание, что людям не нужна реалистичность — им нужна ностальгия. Поэтому на больших экранах появился классический «Бамблби», сотканный из детских воспоминаний «Кристофер Робин» и милейший «Детектив Пикачу» . Это стало платформой для перемещения в кинотеатры других героев 90-х, среди которых нашлось место и Сонику.

2. Прецедент: фильм изменили из-за комментов в интернете

«Соник в кино» должен был появиться в кинотеатрах 7 ноября 2019 года, но внешний вид героя так разочаровал фанатов , что режиссер фильма пообещал исправить дизайн Соника. Уже 15 октября в твитере появился дизайн обновленного ежа. 12 декабря Paramount опубликовали новый трейлер — с другими сценами, музыкой и переделанным Соником, напоминающим свою каноничную версию.

Важно отметить, что если раньше фильмы переделывали из-за неудачных предпоказов и мнения продюсеров, то сейчас на это начали влиять интернет-комментаторы. Просто задумайтесь: премьеру фильма перенесли из-за дизлайков на YouTube и гневных постов в твиттере.

3. Джим Керри в образе злодея, пусть и комедийного

Джим не часто играет плохих парней. Он перевоплощался в оппонента Бэтмена — суперзлодея Загадочника, играл вороватого графа, одержимого кабельщика и воровал Рождество в образе Гринча. Теперь ему досталась роль врага Соника. Его персонаж Доктор Эггман — гениальный, но коварный злодей, мечтающий захватить мир и заселить его роботами.





Эггман гоняется за ежом много лет, но только в фильме «Соник в кино» покажут их первую встречу. Впрочем, это не помешает Эггману запустить в Соника ракеты — антипатия там возникнет с первого взгляда.

Неизвестно, будет ли Эггман охотиться за Изумрудами Хаоса и взрывать все вокруг. Но точно можно рассчитывать на фирменные ужимки Керри, новую интерпретацию злодея и отсылки к оригинальному мультфильму.

Что будет дальше?

Если говорить не о Сонике, а об индустрии в целом, то, возможно, в кинотеатрах появятся Братья Марио, Бомбермен и Черный Плащ. Все зависит от того, не устанут ли люди от трансляции ностальгии и персонажей, с которыми они уже вроде как попрощались. Но судя по тому, что «Соник в кино» стал самой высокооцененной киноадаптацией игры , тяга к героям из 90-х у нас все-таки сохранилась.

«Соник в кино» Когда: уже в прокате

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей Купить билет

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