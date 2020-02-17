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«Соник в кино»: почему фильм о синем еже - это важно. Объясняем
Источник материала: Tut.by
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Кто такой Соник и почему он культовый герой
Соник — это главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega. Синего ежа создали в качестве японской альтернативы Микки Маусу, и его можно с легкостью назвать одним из поп-символов прошлого века. Мультфильмы, игры, наклейки, комиксы — еж появлялся везде.
У Соника всегда были простые задачи: искать Изумруды Хаоса, сражаться с Доктором Эггманом и быстро перебирать ногами. Выполняя эти квесты, он стал популярнее Марио, Линка и Черепашек-Ниндзя. Как минимум 15 сольных игр, пачка анимационных сериалов и появление в масштабных
В отличие от того же Линка из «Легенды о Зельде», еж никогда не покидал поп-культурного пространства, оставаясь олицетворением скорости. За 22 года существования «Покемонов» главный герой аниме-сериала Эш Кетчум
Три причины пойти в кинотеатр на «Соника в кино»
1. Ностальгия по 90-м
Анимация 90-х — особая веха в истории кинематографа. Сегодня Голливуд осознал, что необязательно придумывать новых персонажей, да и вообще все новое — это хорошо забытое старое. Режиссеры и сценаристы неоднократно пытались воссоздать мультипликационные хиты 90-х, но получалось не очень хорошо: реализм киношных «Черепашек-Ниндзя» пугал, а «Трансформеры» Майкла Бэя больше походили на битые смартфоны, чем на роботов из светлого детства.
Позже пришло понимание, что людям не нужна реалистичность — им нужна ностальгия. Поэтому на больших экранах
2. Прецедент: фильм изменили из-за комментов в интернете
«Соник в кино» должен был появиться в кинотеатрах 7 ноября 2019 года, но внешний вид героя
Важно отметить, что если раньше фильмы переделывали из-за неудачных предпоказов и мнения продюсеров, то сейчас на это начали влиять интернет-комментаторы. Просто задумайтесь: премьеру фильма перенесли из-за дизлайков на YouTube и гневных постов в твиттере.
3. Джим Керри в образе злодея, пусть и комедийного
Джим не часто играет плохих парней. Он перевоплощался в оппонента Бэтмена — суперзлодея Загадочника, играл вороватого графа, одержимого кабельщика и воровал Рождество в образе Гринча. Теперь ему досталась роль врага Соника. Его персонаж Доктор Эггман — гениальный, но коварный злодей, мечтающий захватить мир и заселить его роботами.
Эггман гоняется за ежом много лет, но только в фильме «Соник в кино» покажут их первую встречу. Впрочем, это не помешает Эггману запустить в Соника ракеты — антипатия там возникнет с первого взгляда.
Неизвестно, будет ли Эггман охотиться за Изумрудами Хаоса и взрывать все вокруг. Но точно можно рассчитывать на фирменные ужимки Керри, новую интерпретацию злодея и отсылки к оригинальному мультфильму.
Что будет дальше?
Если говорить не о Сонике, а об индустрии в целом, то, возможно, в кинотеатрах появятся Братья Марио, Бомбермен и Черный Плащ. Все зависит от того, не устанут ли люди от трансляции ностальгии и персонажей, с которыми они уже вроде как попрощались. Но судя по тому, что «Соник в кино» стал
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