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В Гомеле умер директор колледжа, в котором взбунтовались учащиеся

18.02.2020 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле умер Николай Володин, директор Гомельского государственного педколледжа имени Выготского, в котором в декабре против одного из педагогов взбунтовались учащиеся.

Николай Володин умер в воскресенье в больнице, где ему делали операцию, рассказали в педколледже. Ему было 64 года. Колледж он возглавлял 16 лет, пишет tut.by

Выражаем соболезнования семье Николая Володина и его коллегам.

Напомним, учащиеся отделения «Начальное образование» из Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского в декабре обвинили своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя младших классов утверждали, что на протяжении долгого времени преподаватель требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, а еще рассказывали про нестандартные методы работы педагога.

С тех пор милиция проводит проверку.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле умер Николай Володин, директор Гомельского государственного педколледжа имени Выготского, в котором в декабре против одного из педагогов взбунтовались...
 
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