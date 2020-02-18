В Гомеле умер директор колледжа, в котором взбунтовались учащиеся

tut.by Николай Володин умер в воскресенье в больнице, где ему делали операцию, рассказали в педколледже. Ему было 64 года. Колледж он возглавлял 16 лет, пишет





Выражаем соболезнования семье Николая Володина и его коллегам.





Напомним, учащиеся отделения «Начальное образование» из Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского в декабре обвинили своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя младших классов утверждали, что на протяжении долгого времени преподаватель требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, а еще рассказывали про нестандартные методы работы педагога.





С тех пор милиция проводит проверку.