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В Гомеле умер директор колледжа, в котором взбунтовались учащиеся
Источник материала: Партизан
В Гомеле умер Николай Володин, директор Гомельского государственного педколледжа имени Выготского, в котором в декабре против одного из педагогов взбунтовались учащиеся.
Николай Володин умер в воскресенье в больнице, где ему делали операцию, рассказали в педколледже. Ему было 64 года. Колледж он возглавлял 16 лет, пишет
Выражаем соболезнования семье Николая Володина и его коллегам.
Напомним, учащиеся отделения «Начальное образование» из Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С. Выготского в декабре обвинили своего преподавателя по педагогике в поборах. Будущие учителя младших классов утверждали, что на протяжении долгого времени преподаватель требовала оплачивать занятия, сдавать деньги на кошачий и собачий корм, а еще рассказывали про нестандартные методы работы педагога.
С тех пор милиция проводит проверку.
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В Гомеле умер Николай Володин, директор Гомельского государственного педколледжа имени Выготского, в котором в декабре против одного из педагогов взбунтовались...
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