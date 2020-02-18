На Пинщине состоялись мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Источник материала: Полесская правда



На Пинщине состоялись мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Эта война коснулась многих белорусов, их семей, друзей, товарищей и навсегда осталась незаживающей раной на сердце.

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, в Пинске состоялось шествие «Бессмертный контингент». В колонне, держа в руках портреты погибших в Афганистане ребят, прошли их родные и ветераны боевых действий. По традиции в парке культуры и отдыха, у памятного знака воинам-интернационалистам, состоялся митинг. Участие в нем, помимо ветеранов боевых действий в Афганистане и их родственников, приняли заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Поликовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Валентина Бегеба, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Владимир Хроленко, военнослужащие Пинского пограничного отряда, учащиеся военно-патриотических классов города, общественность.





Выступая перед собравшимися, заместитель председателя Пинского горисполкома Геннадий Поликовский отметил, что 15 февраля стал днем памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

От имени ветеранов боевых действий в Афганистане выступил майор запаса Олег Ивашкевич: «С каждым годом нас, прошедших афганскую войну, становится все меньше и меньше. До пенсионного возраста доживают не все. Война оставила свой след в каждом из нас. В ту войну было испытано все, на что способен человек, что он в состоянии выдержать. Нам полной чашей довелось хлебнуть страдания и горе, отчаяния и трудности. Мы воевали в чужой для нас стране, а наш народ ничего практически не знал о причинах и целях этой необъявленной войны. Особые слова благодарности хочется сказать нашим родителям и близким. А всем павшим ребятам – вечная память!».

От имени молодого поколения на митинге выступил учащийся средней школы № 1 г. Пинска Роман Шило. Всех наших земляков, уроженцев Пинска и Пинского района, которые погибли в Афганистане, ведущие митинга назвали поименно. Их память почтили минутой молчания, а к мемориалу возложили множество венков и живых цветов. В день памяти и скорби состоялось богослужение в соборе Воскресения Словущего.





В центральной районной библиотеке имени Е. Янищиц был организован официальный прием родственников воинов, уроженцев Пинского района, погибших во время войны в Афганистане. Напомним, что в скорбном списке боевых потерь 9 ребят из Пинского района. Это Иван Буренко из Тобулок, Александр Гром из Галево, Сергей Гордич из деревни Залесье, Василий Кирикович из Теребня, Василий Омелькович из Вульки-Городищенской, Сергей Рогаль из Ласицка, Василий Хоровец из деревни Валище, Николай Чечун из Молодельчиц и Леонид Баринов, семья которого сейчас проживает в Галево.

На памятное мероприятие собрались матери, братья и сестры погибших ребят, а также представители органов власти и общественных организаций – заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Валентина Бегеба, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Головач, заместитель военного комиссара г. Пинска и Пинского района Александр Герасименко, председатель Пинской районной организации РОО «Белая Русь» Григорий Пригодич, председатель Пинской районной ветеранской организации Михаил Заранко, исполняющий обязанности первого секретаря райкома ОО «БРСМ» Александр Кондратюк, а также учащиеся школ района.

Всех погибших ребят из Пинского района вспомнили поименно, их память почтили минутой молчания. Своими воспоминаниями об афганской войне поделились ветераны боевых действий в Афганистане Виталий Шелест и Геннадий Кондратюк. Работники центральной районной библиотеки и отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, учреждений культуры подготовили видеопрезентацию об афганской войне, пронзительные тематические номера. Заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, обращаясь к родственникам, отметил: «Мы разделяем с вами боль утраты, на долгие годы сохраним память о подвиге парней, не вернувшихся с войны и честно выполнивших свой долг, долг солдата, защитника, мужчины». От имени молодежи выступил исполняющий обязанности первого секретаря райкома ОО «БРСМ» Александр Кондратюк, отец которого является воином-интернационалистом. Александр Геннадьевич подчеркнул, что современной молодежи есть на кого равняться и с кого брать пример мужества, чести и настоящей дружбы.

Мероприятие продолжилось беседой за «круглым столом», которая прошла в доверительной атмосфере. Родные погибших воинов-интернационалистов могли задать интересующие вопросы, обсудить насущные проблемы. Говорили и о том, сколько горя, бед и страданий принесли нашему народу те девять лет и пятьдесят один день жестоких сражений в Афгане, о нашей святой обязанности – хранить память о мужестве и героизме военнослужащих. В завершение родным воинов-интернационалистов вручили памятные сувениры.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

Фото автора