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ВВП Беларуси в январе снизился на 1,9%
18.02.2020 09:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
ВВП Беларуси в январе 2020 года снизился на 1,9% по сравнению с январем прошлого года, сообщает
По прогнозам, в первом квартале рост ВВП должен составить 0,7% (1,6% в первом полугодии, 2,2% - в январе - сентябре, 2,8% - по итогам года).
В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% по сравнению с 2018-м.
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Объем ВВП в текущих ценах составил почти 10,4 млрд рублей.
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