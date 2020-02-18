ВВП Беларуси в январе снизился на 1,9%

ВВП Беларуси в январе 2020 года снизился на 1,9% по сравнению с январем прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

По прогнозам, в первом квартале рост ВВП должен составить 0,7% (1,6% в первом полугодии, 2,2% - в январе - сентябре, 2,8% - по итогам года).

В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% по сравнению с 2018-м.

ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% Подробнее