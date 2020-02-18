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На Партизанском проспекте Audi влетела в автобус

18.02.2020 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что 22-летний водитель Audi ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной во второй полосе. При перестроении в первую полосу он врезался в попутный автобус LAG.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
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