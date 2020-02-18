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На Партизанском проспекте Audi влетела в автобус
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с автобусом в Минске,
Предварительно установлено, что 22-летний водитель Audi ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Центральной в направлении улицы Шоссейной во второй полосе. При перестроении в первую полосу он врезался в попутный автобус LAG.
В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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В результате ДТП водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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