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NASA обнаружило в Арктике два миллиона точек выброса метана
Источник материала: Tut.by
NASA обнаружило в Арктике миллионы точек выброса метана. Об этом
Пролетая над некоторыми из самых недоступных районов Аляски и северо-западной Канады, исследователи NASA обнаружили удивительное количество оттаивающей вечной мерзлоты — мерзлого слоя почвы, который покрывает большую часть региона.
Если эта тундра «тает», то она выделяет метан и углерод в атмосферу, еще больше ускоряя глобальное потепление.
Издание отмечает, что сегодня «Арктика нагревается
Предыдущие исследования показали, что некоторые арктические озера, известные как термокарсты, могут не только бурлить от выбросов метана, но и вызывать более быстрое таяние вечной мерзлоты вокруг них. Возможно, «горячие точки» метана могут быть сосредоточены вокруг водоемов, потому что термокарсты облегчают диффузию метана в растениях.
Напомним, что парниковый эффект от метана в 25−30 раз сильнее, чем от углекислого газа. И даже если Парижское соглашение будет выполнено, вечная мерзлота Арктики, как ожидается, сократится еще на 45 процентов, освободив миллиарды метрических тонн углерода и метана в атмосферу.
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Даже если Парижское соглашение будет выполнено, вечная мерзлота Арктики, как ожидается, сократится еще на 45 процентов, освободив миллиарды метрических тонн...
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