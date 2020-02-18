NASA обнаружило в Арктике два миллиона точек выброса метана

Источник материала: Tut.by

NASA обнаружило в Арктике миллионы точек выброса метана. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Geophysical Research Letters .



Аляска. Фото: Reuters

Пролетая над некоторыми из самых недоступных районов Аляски и северо-западной Канады, исследователи NASA обнаружили удивительное количество оттаивающей вечной мерзлоты — мерзлого слоя почвы, который покрывает большую часть региона.

Если эта тундра «тает», то она выделяет метан и углерод в атмосферу, еще больше ускоряя глобальное потепление.

Издание отмечает, что сегодня «Арктика нагревается в два раза быстрее , чем любое другое место на Земле», но, учитывая, насколько холодным и грозным является этот район, мы до сих пор не знаем, откуда выбрасывается наибольшее количество метана. Однако специалисты NASA, используя уникальный инфракрасный спектрометр, нашли около двух миллионов «горячих точек», где были зафиксированы выбросы метана. В основном они группируются вдоль берегов озер, прудов, ручьев и других объектов водно-болотных угодий, обычно в пределах 30−40 метров.

Предыдущие исследования показали, что некоторые арктические озера, известные как термокарсты, могут не только бурлить от выбросов метана, но и вызывать более быстрое таяние вечной мерзлоты вокруг них. Возможно, «горячие точки» метана могут быть сосредоточены вокруг водоемов, потому что термокарсты облегчают диффузию метана в растениях.

Напомним, что парниковый эффект от метана в 25−30 раз сильнее, чем от углекислого газа. И даже если Парижское соглашение будет выполнено, вечная мерзлота Арктики, как ожидается, сократится еще на 45 процентов, освободив миллиарды метрических тонн углерода и метана в атмосферу.