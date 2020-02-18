В областную сборную по информатике вошли 11 школьников из Мозыря

Источник материала: Mlife

Республиканская олимпиада школьников по информатике проводится ежегодно при поддержке Министерства образования Республики Беларусь в 4 этапа: школьный, городской, областной, заключительный. Целями проведения олимпиады являются выявление и поддержка талантливой молодёжи; повышение интереса учащихся к изучаемому предмету; активизация работы кружков и других форм внешкольной работы с учащейся молодёжью; подготовка к участию в международных олимпиадах. Лучшие школьники-победители очередного этапа олимпиады приглашаются на следующий этап.

Победители заключительного этапа олимпиады имеют право поступления без вступительных испытаний во все высшие учебные заведения Республики Беларусь на специальности физического, математического и технико-технологического профилей. Дипломанты I степени областного этапа олимпиады по информатике получают 100 баллов по предмету «Физика» при поступлении на профильные специальности.

В двух турах областного этапа олимпиады принимал участие 61 школьник Гомельской области. На каждом из туров участникам были предложены для решения по 4 задачи алгоритмического характера, решениями которых были программы на одном из разрешённых языков программирования. Программы должны были работать максимально быстро, корректно обрабатывать входные данные и возвращать верный результат. Допускалась частичная оценка решения, когда программа получала часть баллов из их максимального количества — в случае успешной обработки только части эталонных тестовых наборов.

На третьем этапе республиканской олимпиады по информатике воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» завоевали 10 дипломов олимпиады.

На областном этапе победителями олимпиады (дипломы I, II, III степени) стали 45% от общего количества участников — 27 школьников. По итогам олимпиады 5 участников награждены дипломами I степени, 8 участников — дипломами II степени, 14 участников — дипломами III степени.

Дипломами Главного управления образования гомельского облисполкома награждены 10 воспитанников кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря».

Диплом I степени

Богдан Коноплич, 3 абсолютное место из 61, 681,27 балла

Дипломы II степени

Станислав Полынь, 6 абсолютное место, 603,71 балла

Никита Черноокий, 7 абсолютное место, 582,48 балла

Тимофей Булавко, 9 абсолютное место, 571,00 балла

Максим Веретенников, 11 абсолютное место, 525,42 балла

Дипломы III степени

Антон Кольченко, 14 абсолютное место, 503,02 балла

Константин Вегера, 15 абсолютное место, 497,57 балла

Мария Шевченко, 19 абсолютное место, 471,43 балла

Александр Отращенок, 20 абсолютное место, 444,95 балла

Григорий Кошман, 26 абсолютное место, 393,10 балла

Следует отметить успех дебютантов ‑ школьников, впервые приехавших на областной этап, и сразу взявших награды олимпиады: Станислава Полыня, Тимофея Булавко, Максима Веретенникова, Александра Отращенка, Григория Кошмана.

По итогам третьего этапа определены лучшие 15 участников, они сформировали команду Гомельской области на заключительном этапе республиканской олимпиады по информатике, который состоится в Витебске с 30 марта по 3 апреля. В состав сборной команды по результатам областного этапа вошли 7 мозырских школьников: Богдан Коноплич, Станислав Полынь, Никита Черноокий, Тимофей Булавко, Максим Веретенников, Антон Кольченко, Константин Вегера.

Высокий темп роста в течение года показали мозырские участники, впервые награжденные дипломами третьего этапа и попавшие в сборную области для выступления на заключительном этапе олимпиады – Станислав Полынь, Тимофей Булавко, Максим Веретенников, Антон Кольченко, Константин Вегера.

К участникам сборной присоединились ещё четыре мозырянина — Станислав Дамасевич, Андрей Мищенко, Егор Кучар, Григорий Бараболя, которые заслужили право войти в состав областной сборной без участия в третьем этапе республиканской олимпиады. Это — участники Международной Жаутыковской олимпиады по математике, физике и информатике, которая прошла в Казахстане в дни проведения третьего этапа белорусской национальной олимпиады. Воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» привезли 2 золотых и 2 серебряных медали с этой международной олимпиады и достойно вошли в коллектив школьников, которые представят Гомельскую область на заключительном этапе Республики 2020.

С 3 по 15 февраля проходила первая часть областных тренировочных сборов перед заключительным этапом. На базе ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» в ней приняли участие 11 школьников из Мозыря и один из Светлогорска. На базе ГУО «Средняя школа № 27 г. Гомеля» в сборах приняли участие 6 школьников из Гомеля. Участникам сборов в Мозыре на платформе Яндекс.Контест были предложены для решения и дальнейшего разбора задачи с прошедших заключительных этапов белорусских республиканских олимпиад и Всероссийских олимпиад школьников по информатике. Также неофициальное участие в тренировочных сборах, проводимых на площадке в Мозыре, посредством Интернет приняли школьники из 12 городов всех областей Республики: Баранович, Бобруйска, Браслава, Бреста, Витебска, Ивье, Минска, Могилёва, Мозыря, Новополоцка, Орши, Полоцка. Вторая часть областных тренировочных сборов состоится с 23 по 28 марта.

Тренер мозырской команды школьников по информатике, областной тренер сборной команды Гомельской области на заключительном этапе республиканской олимпиады по информатике — педагог дополнительного образования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» Алексей Валентинович Борунов.

Результаты олимпиады

· первый день: https://ext.contest.yandex.ru/beloi/contest/16652/standings/

· второй день: https://ext.contest.yandex.ru/beloi/contest/16660/standings/

· общие результаты: https://dl.gsu.by/Images/_i4f/2020/20_GO_results.xlsx

Результаты сборов

· официальные участники: https://official.contest.yandex.ru/CYF/monOfficial?filt=%2C%C2%A0