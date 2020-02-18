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БМП-1, «Гвоздики» и катера Island. Какое вооружение поступило в армию и флот Украины в 2019 году

18.02.2020 10:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине опубликовали отчет о результатах деятельности Кабмина — в частности, в нем есть информация о поставках оружия и снаряжения в ВС страны в 2019 году. Всего за этот период военным поставлено 7436 единиц нового и модернизированного вооружения и изделий специального назначения, пишет ukrmilitary.com.


Фото: wikipedia.org

В войска отправилось 42 единицы бронетанкового вооружения — правда, без единого танка, только бронетранспортеры (БТР-3, БТР-4, БТР-70Дi, польский ONCILLA) и боевые машины пехоты (БМП-1).

Артиллерия пополнилась 24 самоходными гаубицами 2С1 «Гвоздика», 451 минометом калибра 82 и 60 мм, также поставлено 162 переносных ракетных комплекса «Стугна» и «Корсар».

Войска получили 22 единицы воздушной техники (самолеты Су-27 и МиГ-29, вертолеты Ми-2 и Ми-8). Также поставлено 64 беспилотника разных моделей.

Флот пополнили пять боевых катеров, включая тип Island, который был принят на вооружение только в прошлом году. Также морские силы получили поисково-спасательное судно «Олександр Охрименко» (правда, новым оно не является — спущено на воду еще в 1987 году, а в 2019 просто передано в ВМС из поисково-спасательной службы).

Также ВСУ получили 806 автомобилей (МАЗ, КрАЗ, «Козак» и «Варта»), 18 РЛС, 23 станции РЭБ и 635 средств связи. На вооружение приняты бронетранспортеры ONCILLA, БТР-80Т, БТР-60ПБ-Т, БТР-80Т, БТР-60МК, самоходная зенитная установка ЗСУ-23−4М-А1 и зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Помимо этого, были подписаны контракты на поставки другого вооружения (например, 10 единиц знаменитых ПТРК Javelin с ракетами для них). Часть вооружения поступила с ремонтных предприятий — включая военно-транспортный самолет Ил-76.

 
 
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