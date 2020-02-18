Российский эксперт перечислил альтернативные маршруты нефти для Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Беларусь физически способна заместить российскую нефть альтернативными поставками, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее 14 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что республика продолжит закупки нефти в других государствах, даже если она будет дороже российской. Лукашенко добавил, что страна не станет платить премии российским нефтяным компаниям, поставляющим Минску нефтепродукты по мировой цене.

Маршрут через Одессу

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают на мощности 18 млн т нефти, отметил эксперт. Именно такой объем придется закупить Минску у альтернативных поставщиков.

Так, в «Мозырский» НПЗ возможна поставка нефти через Одессу, сказал Юшков, пишут «Известия» .

«Поставка в Одессу, далее по нефтепроводу Одесса–Броды до украинского города Броды. И дальше по нитке «Дружбы» можно прокачать до «Мозырского» НПЗ», — отметил представитель Финансового университета при правительстве РФ.

Беларусь уже использовала этот маршрут в 2011 году для прокачки небольших партий азербайджанской нефти, напомнил эксперт.

Северный маршрут

Есть еще северный маршрут, который, в свою очередь, предполагает поставки нефти через Польшу и Прибалтику.

«Если гнать через Литву, Латвию — это железная дорога <...> Они сейчас через Латвию закупили норвежскую партию, там можно прокачать 3 млн т в год. Все, что пойдет с прибалтийских стран, будет для «Новополоцкого» НПЗ», — добавил эксперт.

Однако Беларуси экономически невыгодно закупать нефть у альтернативных России поставщиков. Если Минск сейчас захочет отказаться от российской нефти, то у других поставщиков нефть будет стоить на 13–15 долларов дороже, считает Юшков.

«Даже в 2024 году, когда в России закончится налоговый маневр и российская нефть станет продаваться по мировым ценам, в конечном итоге Беларуси выгоднее будет покупать российскую. Потому что не надо будет платить за перевалку в портах и за прокачку», — заключил эксперт.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь. Они не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруси скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.