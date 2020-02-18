ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский эксперт перечислил альтернативные маршруты нефти для Беларуси

18.02.2020 10:33 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Российский эксперт перечислил альтернативные маршруты нефти для Беларуси

Беларусь физически способна заместить российскую нефть альтернативными поставками, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Ранее 14 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что республика продолжит закупки нефти в других государствах, даже если она будет дороже российской. Лукашенко добавил, что страна не станет платить премии российским нефтяным компаниям, поставляющим Минску нефтепродукты по мировой цене.

Маршрут через Одессу

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают на мощности 18 млн т нефти, отметил эксперт. Именно такой объем придется закупить Минску у альтернативных поставщиков.

Так, в «Мозырский» НПЗ возможна поставка нефти через Одессу, сказал Юшков, пишут «Известия».

«Поставка в Одессу, далее по нефтепроводу Одесса–Броды до украинского города Броды. И дальше по нитке «Дружбы» можно прокачать до «Мозырского» НПЗ», — отметил представитель Финансового университета при правительстве РФ.

Беларусь уже использовала этот маршрут в 2011 году для прокачки небольших партий азербайджанской нефти, напомнил эксперт.

Северный маршрут

Есть еще северный маршрут, который, в свою очередь, предполагает поставки нефти через Польшу и Прибалтику.

«Если гнать через Литву, Латвию — это железная дорога <...> Они сейчас через Латвию закупили норвежскую партию, там можно прокачать 3 млн т в год. Все, что пойдет с прибалтийских стран, будет для «Новополоцкого» НПЗ», — добавил эксперт.

Однако Беларуси экономически невыгодно закупать нефть у альтернативных России поставщиков. Если Минск сейчас захочет отказаться от российской нефти, то у других поставщиков нефть будет стоить на 13–15 долларов дороже, считает Юшков.

«Даже в 2024 году, когда в России закончится налоговый маневр и российская нефть станет продаваться по мировым ценам, в конечном итоге Беларуси выгоднее будет покупать российскую. Потому что не надо будет платить за перевалку в портах и за прокачку», — заключил эксперт.

С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь. Они не смогли заключить контракты с «Белнефтехимом» из-за разногласий в цене. После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруси скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь физически способна заместить российскую нефть альтернативными поставками, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты». В Минске пройдёт неделя предпринимательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика