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«Очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты». В Минске пройдёт неделя предпринимательства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск новых идей для бизнеса и улучшение делового климата. Неделя белорусского предпринимательства – традиционное событие февраля – объединит сотни инициатив. Стартует она уже 24 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа рассчитана на широкую аудиторию: от школьников до представителей крупного бизнеса. К диалогу также присоединятся чиновники, менеджеры крупнейших компаний. Вместе будут обсуждать проблемы и перспективы.
Запланированы десятки мероприятий – семинары, конференции, «панельные дискуссии». Встречи пройдут не только в Минске, но и в регионах. Сегодня в Беларуси более 11 тысяч юрлиц и свыше 37 тысяч индивидуальных предпринимателей. Число белорусов, которые открывают и успешно продвигают свое дело, растет каждый год.
Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Конечно, мы заинтересованы, чтобы к нам приходили сильные партнеры, инвесторы, мы заинтересованы в импортозамещении в нашей стране, в развитии ВВП и масштабировании каждого белорусского бизнеса. Об этом мы будем говорить.
В мероприятиях примут участие представители более 50 органов госуправления, мэры городов-победителей в номинации «Лучший город для бизнеса». Крупнейшая локация недели – деловой форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика».
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«Очень много инициативы, проводится не за зарубежные гранты». В Минске пройдёт неделя предпринимательства
Новости Беларуси. Поиск новых идей для бизнеса и улучшение делового климата. Неделя белорусского предпринимательства – традиционное событие февраля – объединит...
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