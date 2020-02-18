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В Минске на Партизанском проспекте Audi врезалась в автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 18 февраля в Минске легковушка перестраивалась в другую полосу и врезалась в автобус.
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Водитель машины получил травмы и был госпитализирован. К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ, представитель СК и специалист УГКСЭ по Минску. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.
На прошлой неделе в Минском районе грузовик врезался в «Ниву».
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Новости Беларуси. Утром 18 февраля в Минске легковушка перестраивалась в другую полосу и врезалась в автобус. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 23-летний...
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