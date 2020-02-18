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Картам рассрочки приходит конец? Что изменилось после писем Нацбанка
Источник материала: Myfin
Разберемся, как обстоят дела в данный момент, но на всякий случай, вспомним механизм работы этих карт.
Как работают карты рассрочки, что и кому в них выгодно
На самом деле карты рассрочки – это
Два важных момента:
В общих чертах все выглядит именно так, и это выгодно сразу нескольким сторонам:
Все красиво и логично, но если продолжить логические цепочки, то обнаружатся серьезные противоречия, и даже конфликт интересов.
В чем суть конфликта
Все расходы продавца, в т.ч. проценты по картам рассрочки, в конце концов, переносятся на потребителя, т.е. повышают розничную цену. Но не для покупателей с картами рассрочки, а для всех.
Однако прямой заработок продавца выше при покупках по предоплате. Потому многие продавцы делают скидки и акции только для тех, кто платит сразу.
В мае 2019 года на перечисленные моменты обратил внимание МАРТ, и отправил письмо на эту тему в Национальный банк.
Следующая важная веха – письмо от Национального банка коммерческим банкам в январе 2020 года. В нем выражалась озабоченность, что плата по картам рассрочки от продавцов банкам доходит до 30%, и в конечном итоге перекладывается на всех покупателей. Было предложено ограничить эту плату 4%. В начале февраля 2020 за ограничения в рассрочках высказался глава Нацбанка Петр Каллаур.
На этом фоне выглядит естественным, что некоторые отечественные банки уменьшили период пользования рассрочкой, другие стали ограничивать их выдачу. Но проверим информацию на конкретных примерах.
Как менялись сроки по картам рассрочки
Первой картой рассрочки в Беларуси была «
В начале 2015 года максимальная рассрочка составляла:
В конце 2018 года карт рассрочки стало больше, а максимальные сроки дольше:
Сейчас, в середине февраля 2020, банки дают совсем другие условия:
В сравнении с концом 2018, одна карта совсем ушла из списка, а максимальный срок погашения сохранили только две не самые «долгоиграющие» карты. Но в общей массе периоды рассрочек стали меньше.
По желанию все это можно объяснить и заботой о потребителях, и неуверенностью в курсе рубля через полгода, и борьбой с закредитованностью населения, и массой других причин. Ключевые игроки рынка карт рассрочки –
В
«Магазины не платят комиссию Альфа-Банку за оплату покупок в рассрочку по «Красной карте». Поэтому рекомендации Нацбанка не относятся к нашему продукту, и мы сохраняем для своих клиентов максимальный срок рассрочки в 12 месяцев».
Что это значит?
Времена, когда можно было легко получить карту рассрочки и делать дорогостоящие покупки, растягивая оплату на год-два проходят. Банки будут вынуждены и дальше ужесточать требования по кредитам/рассрочкам, а людям придется привыкать жить на свои.
Пользователям же карт рассрочки стоит обязательно проверять условия перед покупкой и следить за графиком погашения.
Текст: Игорь Смирнов
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