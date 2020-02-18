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«Он сидел ночами тут, писал». Дом-музей Владимира Короткевича создадут в Рогачёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Рогачеве создадут дом-музей Владимира Короткевича. С инициативой выступила общественность города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как известно именно здесь, на родине предков, писатель создал значительную часть своих главных произведений. «Ладдзя Роспачы», «Сівая легенда», «Віно дажджоў», частично романы «Каласы пад сярпом тваім» і «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» – всё это Владимир Короткевич написал в рогачёвском доме своего деда Василия Гринкевича. Здесь же он провёл своё детство.
В доме до сих пор живут родственники писателя. Жена его двоюродного брата называет дом не иначе как замок Ольшанский и поддерживает инициативу превратить его в музей.
Тамара Гринкевич, родственница писателя:
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Новости Беларуси. В Рогачеве создадут дом-музей Владимира Короткевича. С инициативой выступила общественность города, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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