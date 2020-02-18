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ИИ показал альтернативную «Матрицу», где Нео выбирает не ту таблетку

18.02.2020 11:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Даже те, кто не смотрел «Матрицу», знают о такой сцене, где Морфеус предлагает Томасу Андерсону (он же Нео) на выбор две таблетки – красную или синюю. Первая позволит герою узнать, что такое «Матрица», вторая – заставит проснуться и считать, что все было сном. Культовая сцена, по-прежнему продолжающая жить в мемах, известна нам лишь одним вариантом развития событий: Нео, конечно, взял красную таблетку – иначе весь сюжет был бы совсем иным. Но что, если бы синюю? Нейросеть показала, что в этом случае произошло бы следом. 

Ролик с альтернативной версией «Матрицы» сделали авторы ютью-канала Ctrl Shift Face. Они «сшили» работу сестер Вачовски с другим фильмом – «Офисное пространство»: Томас Андерсон получил тело офисного работника Питера Гиббонса и продолжил тусклую жизнь в его облике, но с собственным лицом. Агент Смит из «Матрицы», в свою очередь, унаследовал тело Хьюго Уивинга – начальника Гиббонса. Если запутались, лучше один раз взгляните:

Все стало возможным при помощи технологии deepfake – это такая штука, существующая на основе искусственного интеллекта. Как вариант, он может учиться на фотографиях человека, которого нужно вставить на чье-либо место в ролике. При такой схеме алгоритм анализирует конкретную связь между мимикой «жертвы», произносимыми ею словами – и придумывает, как адаптировать ее под исходного человека в видео. Когда «нейронка» польностью научена, она способна воспроизводить то, чего на самом деле не было. Но такие шалости восхищают не всех – например, в Китае публикация deepfake-контента даже признали уголовным преступлением.

Кстати, официально известно, что четвертая часть «Матрицы» точно выйдет. Суть сюжета новой киноленты пока нет, но зато уже известны некоторые исполнители главных ролей: на роли Нео и Тринити позвали Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс. А недавно в интернете появились первые любительские записи со съемочной площадки «Матрицы 4»: очевидцы сняли на видео двух героев, прыгающих с одного из самых высоких зданий Сан-Франциско:

 
 
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Даже те, кто не смотрел «Матрицу», знают о такой сцене, где Морфеус предлагает Томасу Андерсону (он же Нео) на выбор две таблетки – красную или синюю. Первая...
 
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