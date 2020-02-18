Источник материала: Вороновская газета





РУП «Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к 23 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Акция пройдет в некоторых отделениях почтовой связи 20 февраля накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил. Все желающие могут приобрести в местах проведения акции почтовые карточки или открытки в конвертах (до 20 г), сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

В Минске акция пройдет с 15.00 до 17.00 в круглом зале Почтамта (пр.Независимости, 10), с 10.00 до 11.00 — в отделении почтовой связи №123 (ул.Богдановича, 53).

Список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, размещен на сайте «Белпочты».

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