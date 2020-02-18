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Самая милая история в мире: голубь, который не летает, дружит со щенком, который не может ходить

18.02.2020 11:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для настоящей дружбы не существует границ. Это доказывают голубь Герман и щенок чихуа-хуа Ланди. Встреча их произошла в The Mia Foundation, это организация, которая помогает животным с врожденными патологиями. Герман не может летать, а у Ланди не действуют задние лапки. И их милая нежная дружба — самое трогательное, что вы сегодня увидите в интернете, пишет twizz.ru.


Как сообщает People, Герман попал в фонд несколько лет назад. Он был найден в автосалоне, где сидел три дня без движения. Сью Роджерс, основательница фонда, получила звонок с информацией о птице и согласилась ее принять. Голубю помогли восстановить силы, но летать он так и не смог. Возможно, это следствие вируса или черепно-мозговой травмы. Его регулярно выводят на улицу подышать свежим воздухом.

Ланди — совсем малыш. Он появился в организации в январе, ему было всего 4 недели. Тогда малыш весил 140 граммов и за 12 дней пребывания в фонде поправился до 255 граммов.


Заводчик из Южной Каролины позвонил в фонд, так как не мог ухаживать за щенком с особыми потребностями. Основательница фонда считает, что его проблемы могут быть связаны с повреждением спинного мозга, а значит, ему придется научиться ходить со специальной инвалидной коляской. Ему надеются найти дом.


И вот однажды Герман и Ланди повстречались. Сью ухаживала за Ланди, а Герман сидел на лежанке. И тогда она решила положить щенка рядом с голубем. Она внимательно следила за происходящим, ведь было неизвестно, как поведут себя животные.

Оказавшись на одной подстилке, животные сразу потянулись друг к другу и стали обниматься. Неудивительно, что публикация в соцсети с их фотографиями стала вирусной: она набрала более 19 тысяч лайков и более 41 тысячи репостов.


 
 
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