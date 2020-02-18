ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах

18.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Одно маленькое доброе дело может быть большой радостью!

17 февраля по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, и ее посыл очень важен для современного мира. Что будет, если на один день все забудут о разнице  в расах, национальностях, религии и станут делать людям только добро? Причем не ожидая ничего взамен?

Конечно, так  поступают не «все» и не «всюду», но идея пошла в массы и приобрела немалую популярность в Евросоюзе и Северной Америке.

Первые ее ростки  появляются и в нашей стране, причем среди «генераторов добра»  есть и наши земляки. Вчера в Осиповичах:

Волонтеры добровольческого движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце» посетили многодетную семью Грудович и подарили детишкам канцелярские принадлежности. Молодежная организация всегда на передовой!

День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах

С улыбками на лице и воздушными шарами в руках шли по улице не только дети, но и взрослые. Частичку легкости и воздушности подарили жителям Осиповичей ученики языкового центра «FreeWay».


День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах


День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах

Посчастливилось и братьям нашим меньшим. Зоомагазин «Профи Робинзон» пожертвовал корм для бездомных животных. Члены волонтерского отряда «Дорогою добра» порадовали уличных котиков и собачек вкусными лакомствами.


День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах


День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах

Неоднократно мы слышим фразу «Книга – лучший подарок». И это не просто слова. Ни один электронный носитель не заменит тех эмоций, которую сможет передать книга. Коллектив редакции газеты «Асіповіцкі край» собрал художественную литературу, и передал свой подарок в гинекологическое отделение районной больницы.


День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах


День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах

Надеемся, что в следующем году День доброты объединит больше  единомышленников.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно маленькое доброе дело может быть большой радостью! 17 февраля по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты. Это одна из недавних инициатив...
 
Новости дня
Новости разные
 
Послание в бутылке преодолело 11 тысяч километров за 16 лет. Вот что в нем было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика