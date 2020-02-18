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День спонтанного проявления доброты прошел в Осиповичах
18.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Одно маленькое доброе дело может быть большой радостью!
17 февраля по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты. Это одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций, и ее посыл очень важен для современного мира. Что будет, если на один день все забудут о разнице в расах, национальностях, религии и станут делать людям только добро? Причем не ожидая ничего взамен?
Конечно, так поступают не «все» и не «всюду», но идея пошла в массы и приобрела немалую популярность в Евросоюзе и Северной Америке.
Первые ее ростки появляются и в нашей стране, причем среди «генераторов добра» есть и наши земляки. Вчера в Осиповичах:
Волонтеры добровольческого движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце» посетили многодетную семью Грудович и подарили детишкам канцелярские принадлежности. Молодежная организация всегда на передовой!
С улыбками на лице и воздушными шарами в руках шли по улице не только дети, но и взрослые. Частичку легкости и воздушности подарили жителям Осиповичей ученики языкового центра «FreeWay».
Посчастливилось и братьям нашим меньшим. Зоомагазин «Профи Робинзон» пожертвовал корм для бездомных животных. Члены волонтерского отряда «Дорогою добра» порадовали уличных котиков и собачек вкусными лакомствами.
Неоднократно мы слышим фразу «Книга – лучший подарок». И это не просто слова. Ни один электронный носитель не заменит тех эмоций, которую сможет передать книга. Коллектив редакции газеты «Асіповіцкі край» собрал художественную литературу, и передал свой подарок в гинекологическое отделение районной больницы.
Надеемся, что в следующем году День доброты объединит больше единомышленников.
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Одно маленькое доброе дело может быть большой радостью! 17 февраля по всему миру отмечается День спонтанного проявления доброты. Это одна из недавних инициатив...
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