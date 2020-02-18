Заклинило колесо. На МКАД Mazda и KIA после столкновения вылетели в кювет

Источник материала: Tut.by

Два автомобиля после столкновения вылетели в кювет на 27-м километре МКАД, сообщили в столичной ГАИ.



Фото: ГАИ

Днем 18 февраля водитель Mazda ехал по МКАД в третьей полосе. Вблизи съезда на улицу Есенина, по его словам, у автомобиля заклинило правое переднее колесо. Транспортное средство повело вправо, и оно врезалось в попутный KIA, ехавший во второй полосе. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В счастью, в аварии никто не пострадал.

В ГАИ напомнили, что согласно п. 9.3 ПДД водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения.