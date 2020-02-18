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Заклинило колесо. На МКАД Mazda и KIA после столкновения вылетели в кювет

18.02.2020 12:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два автомобиля после столкновения вылетели в кювет на 27-м километре МКАД, сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ

Днем 18 февраля водитель Mazda ехал по МКАД в третьей полосе. Вблизи съезда на улицу Есенина, по его словам, у автомобиля заклинило правое переднее колесо. Транспортное средство повело вправо, и оно врезалось в попутный KIA, ехавший во второй полосе. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В счастью, в аварии никто не пострадал.

В ГАИ напомнили, что согласно п. 9.3 ПДД водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения.

 
 
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В ГАИ напомнили, что согласно п. 9.3 ПДД водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии,...
 
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