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Заклинило колесо. На МКАД Mazda и KIA после столкновения вылетели в кювет
Источник материала: Tut.by
Два автомобиля после столкновения вылетели в кювет на 27-м километре МКАД,
Днем 18 февраля водитель Mazda ехал по МКАД в третьей полосе. Вблизи съезда на улицу Есенина, по его словам, у автомобиля заклинило правое переднее колесо. Транспортное средство повело вправо, и оно врезалось в попутный KIA, ехавший во второй полосе. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.
В счастью, в аварии никто не пострадал.
В ГАИ напомнили, что согласно п. 9.3 ПДД водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения.
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В ГАИ напомнили, что согласно п. 9.3 ПДД водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии,...
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