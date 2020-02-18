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На концерт вокалиста Rammstein в Минске осталось всего 500 билетов
Источник материала: Tut.by
На концерт группы
Lindemann — немецко-шведский проект, участниками которого являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен — мультиинструменталист, основатель легендарных шведских групп Pain и Hypocrisy. Коллектив существует с 2015 года, а весной 2020 года их совместный тур прогремит в большинстве европейских стран, в том числе в Беларуси, Украине, России.
Сейчас тур в самом разгаре, группа в отличной форме. Те счастливчики, которые уже побывали на концертах группы Lindemann, не сдерживают эмоций и позитивных рецензиях на своих страницах социальных сетей. Вот несколько любительских видео с концерта в городе Вена:
В ноябре прошлого года у группы вышел второй альбом F & M — его коллектив, собственно, и презентует в Минске. Но самым запоминающимся событием для белорусского слушателя стал выход скандального видео с участием Лободы.
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На выступление группы Lindemann, которое пройдет 4 марта во Дворце спорта, осталось всего 500 билетов на танцпол. Все сидячие места уже проданы.
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