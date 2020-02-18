ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На концерт вокалиста Rammstein в Минске осталось всего 500 билетов

18.02.2020 13:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На концерт группы Lindemann, который пройдет 4 марта во Дворце спорта, осталось всего 500 билетов на танцпол. Все сидячие места уже проданы.


Фото: lindemann.band

Lindemann — немецко-шведский проект, участниками которого являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен — мультиинструменталист, основатель легендарных шведских групп Pain и Hypocrisy. Коллектив существует с 2015 года, а весной 2020 года их совместный тур прогремит в большинстве европейских стран, в том числе в Беларуси, Украине, России.

Сейчас тур в самом разгаре, группа в отличной форме. Те счастливчики, которые уже побывали на концертах группы Lindemann, не сдерживают эмоций и позитивных рецензиях на своих страницах социальных сетей. Вот несколько любительских видео с концерта в городе Вена:

В ноябре прошлого года у группы вышел второй альбом F & M — его коллектив, собственно, и презентует в Минске. Но самым запоминающимся событием для белорусского слушателя стал выход скандального видео с участием Лободы.

Когда: 4 марта
Где: Дворец спорта
Сколько: от 75 до 210 рублей

Купить билет

Читайте также:
Артур Пирожков выпустил новый клип
«Би-2» выпустили клип-хоррор, который лучше не смотреть без особой надобности

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выступление группы Lindemann, которое пройдет 4 марта во Дворце спорта, осталось всего 500 билетов на танцпол. Все сидячие места уже проданы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко встретился с руководителем "Роснефти" Сечиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика