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90 лет назад открыли Плутон. На нем можно увидеть огромное ледяное сердце. А чем он еще интересен?

18.02.2020 13:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во вторник, 18 февраля, исполняется 90 лет со дня открытия Плутона — далекого и загадочного мира, разительно отличающегося от всех остальных планет Солнечной системы.


Фото: NASA

Он вращается, практически лежа на боку, солнце там встает на западе и заходит на востоке, а орбита ледяной планеты вытянута так сильно, что ее то уносит в глубины космоса (в 50 раз дальше Земли), то притягивает ближе Урана.

Открытие сделал юный астроном Клайд Томбо, которому едва исполнилось 24 года. Однако существование таинственной Планеты Х предсказал еще в 1916 году американский дипломат, востоковед и математик Персиваль Лоуэлл.

До самого открытия Лоуэлл не дожил, однако название карликовой планеты не случайно начинается с его инициалов — хоть и придумала его школьница из Оксфорда.

Русская служба Би-би-си собрала самые интересные и малоизвестные факты о Плутоне — к юбилею открытия.

Ледяное сердце

Плутон, официально лишенный статуса планеты в 2006 году, никак не назовешь крупным небесным телом. Диаметром он в полтора раза меньше Луны, легче в 5,5 раз, а вся поверхность карликовой планеты чуть больше площади России.

Гравитация там настолько слабая, что баскетбольное кольцо пришлось бы вешать на высоте около 45 метров — и до него все равно можно было бы допрыгнуть.

Пытаться увидеть его с Земли невооруженным глазом — все равно что пытаться разглядеть грецкий орех с расстояния в 50 км.

При этом воды на Плутоне в три с лишним раза больше, чем во всех земных океанах. Огромный ледник, покрывающий чуть не четверть поверхности планеты, по форме очень напоминает сердце.

Лучше всего его видно на фотографии, сделанной в 2015 году автоматической станцией НАСА «Новые горизонты», — единственным космическим аппаратом, когда-либо приближавшимся к Плутону.

Он был запущен в 2006 году и добирался до ледяной планеты целых девять лет, преодолев 3 млрд км. За это время у Плутона было открыто еще целых два спутника (в дополнение к трем уже известным), что чуть не поставило миссию под угрозу.

На борту станции находилась урна с частью праха Клайда Томбо.

Название планеты придумала 11-летняя Венеция Берни из Оксфорда. Она предложила назвать ее в честь древнеримского бога Плутона, владыки подземного мира, за удаленное расположение и почти полную темноту.

Дедушка Венеции написал письмо в обсерваторию — как и тысячи других людей со всего мира, предлагавшие дать планете имя Зевса, Атланта, Персефоны, Прометея и т.д. Астрономам понравилась не только аналогия оксфордской школьницы, но и то, что первые буквы названия совпали с инициалами Персиваля Лоуэлла.

В награду девочка получила 5 фунтов — по нынешнему курсу это почти 300 долларов.

Космический аутсайдер

Большинство планет нашей Солнечной системы вращаются по почти идеально круглой орбите (хоть звезда и не всегда в центре этого круга), и в одной и той же плоскости.

Только не Плутон. Орбита ледяного карлика вытянута так, что иногда он улетает от Солнца на 7,3 млрд км, а иногда приближается на 4,4 — и оказывается ближе Нептуна. Последний раз такое происходило относительно недавно: с 1979 по 1999 год Плутон был восьмой планетой Солнечной системы, а Нептун — девятой.

Потом они вновь поменялись местами, и в следующий раз Плутон окажется ближе к Солнцу только 5 апреля 2231 года.

Плутон в цифрах:

  • год на Плутоне длится 90 530 дней

  • продолжительность суток 153 часа

  • свет от Солнца доходит за 282 минуты

Казалось бы, рано или поздно планеты должны столкнуться друг с другом. Однако, в отличие от всех остальных планет, Плутон не только «лежит на боку», но еще и вращается в другой плоскости, так что с орбитой Урана его траектория вообще не пересекается.

Благодаря столь необычной вытянутой орбите иногда на Плутоне появляется атмосфера. Когда он приближается к Солнцу, там понемногу начинает таять лед. У поверхности планеты выделяется азот, который постепенно утекает в открытый космос из-за слабой гравитации, а в небе формируются метановые облака, которые распадаются под действием солнечных лучей и выпадают обратно в виде темно-красного снега.

В честь планеты назван не только химический элемент Плутоний, но и знаменитый диснеевский герой пес Плуто. Этот персонаж был придуман в 1930 году, вскоре после астрономического открытия, и мультипликаторы решили дать ему «модное» имя, которое мелькало во всех газетах, решив, что это может повысить кассовые сборы.

 
 
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Во вторник, 18 февраля, исполняется 90 лет со дня открытия Плутона - далекого и загадочного мира, разительно отличающегося от всех остальных планет Солнечной системы.
 
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