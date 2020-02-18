Протесты помогли: Грушевский сквер в Минске сохранят

Застройка в этом районе будет идти так, чтобы он не пострадал, заявила Наталья Кочанова, экс-руководитель Администрации президента, председатель Совета Республики и уполномоченная руководителя государства по столице.





Перед тем как было принято решение, Кочанова встречалась с жителями района, застройщиками, местными властями и сделала доклад Лукашенко, сообщает БелТА.





"Точка в этом вопросе поставлена ​​на самом высоком уровне", — говорит Кочанова. Она подчеркнула, что были учтены интересы и пожелания людей.





Грушевский сквер, которому около 90 лет, оказался в кругу новостроек.





В последние годы из-за очередного строительства (многоэтажного дома с подземной парковкой "Гранд Хаус") возникла угроза изменения площади сквера и вырубки деревьев. Местные жители начали протестовать, обращаться в различные инстанции.













И, как видим, победили.