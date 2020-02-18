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Протесты помогли: Грушевский сквер в Минске сохранят

18.02.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти решили, что Грушевский сквер в Минске сохранят.

Застройка в этом районе будет идти так, чтобы он не пострадал, заявила Наталья Кочанова, экс-руководитель Администрации президента, председатель Совета Республики и уполномоченная  руководителя государства по столице. 

Перед тем как было принято решение, Кочанова встречалась с жителями района, застройщиками, местными властями и сделала доклад Лукашенко, сообщает БелТА.

"Точка в этом вопросе поставлена ​​на самом высоком уровне", — говорит Кочанова. Она подчеркнула, что были учтены интересы и пожелания людей.

Грушевский сквер, которому около 90 лет, оказался в кругу новостроек. 

В последние годы из-за очередного строительства (многоэтажного дома с подземной парковкой "Гранд Хаус") возникла угроза изменения площади сквера и вырубки деревьев. Местные жители начали протестовать, обращаться в различные инстанции.



И, как видим, победили.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти решили, что Грушевский сквер в Минске сохранят.
 
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