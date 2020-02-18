Источник материала: Ивьевский край

В целях привлечения внимания общественности к проблематике детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция с 17 по 24 февраля проводит акцию по предупреждению ДТП с участием детей-пассажиров - «Пристегнулся сам – позаботься о ребенке!».





В настоящее время складывается неблагоприятная обстановка с обеспечением дорожной безопасности детей-пассажиров. Так, в 2019 году на дорогах погибло 2 детей - оба ребенка были пассажирами, 22 ребенка из 46 получили травмы и увечья также в качестве пассажиров. За истекший период 2020 года в автоавариях травмы получили 6 детей - 3 из них так же являлись пассажирами.

В центре внимания – соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров. Каждый автомобиль, где находится ребёнок в возрасте до 12 лет, должен быть оснащён детским удерживающим устройством в зависимости от роста и веса пассажира. Исключение - перевозка в такси и дети, чей рост больше 150 сантиметров, они должны использовать штатные ремни безопасности.

Сотрудники ГАИ будут нести службу в местах, куда чаще всего родители привозят детей. Это детские сады, школы и поликлиники. Помимо этого, будет проводиться разъяснительная работа среди населения, в трудовых коллективах и учреждениях образования, с доведением информации о состоянии детской аварийности, ее причинах и предпосылках.

