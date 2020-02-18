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ГАИ показала видео наезда VW на девочку в Минске
Источник материала: Tut.by
Столичная Госавтоинспекция
Напомним, авария
В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По словам очевидцев, она торопилась на автобус.
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Инспекторы сообщили, что этим видео они хотят еще раз напомнить о важности общения родителей и детей на тему безопасности на дороге.
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