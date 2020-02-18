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ГАИ показала видео наезда VW на девочку в Минске

18.02.2020 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная Госавтоинспекция показала видео наезда автомобиля на девочку на улице Воронянского.

 

Напомним, авария произошла 5 февраля. 34-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны улицы Жуковского в направлении улицы Чкалова. На пересечении с улицей Авакяна он совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по диагонали в районе регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в больницу. По словам очевидцев, она торопилась на автобус.

 
 
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Инспекторы сообщили, что этим видео они хотят еще раз напомнить о важности общения родителей и детей на тему безопасности на дороге.
 
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