ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.

18.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


8 февраля 2020 21:11 3738

Память жива: квартирник "Афганский дневник" прошёл в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

8 февраля в Солигорске провели мероприятие в формате квартирника «Афганский дневник». Оно был приурочено дате вывода советских войск из Афганистана, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения мероприятия стал «Skyy-bar».

Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.

Организаторами мероприятия выступили  Солигорский РК ОО «БРСМ» и Солигорской РО ОО «БСЖ» при поддержке Солигорской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» во Дворце культуры г.Солигорска.

Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.

Те, кто пришёл на мероприятие, приняли участие в открытом диалоге. Откровенный разговор состоялся между воины-интернационалистами и солигорской молодёжи. Обсуждения, дискуссии, а также множество песен на военную и «афганскую» тематику звучали в зале.

Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.

В дружеской домашней обстановке выступили Данила Титов, Сергей Кван, Виталий Руденя и многие другие.  Самым активным участникам мероприятия были вручены благодарности от районной организации ОО «Белорусский союз женщин», одного из организаторов мероприятия.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 февраля 2020 21:11 3738 Память жива: квартирник "Афганский дневник" прошёл в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасал других: от коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика