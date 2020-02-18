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Память жива: квартирник "Афганский дневник" прошёл в Солигорске. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

8 февраля в Солигорске провели мероприятие в формате квартирника «Афганский дневник». Оно был приурочено дате вывода советских войск из Афганистана, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения мероприятия стал «Skyy-bar».

Организаторами мероприятия выступили Солигорский РК ОО «БРСМ» и Солигорской РО ОО «БСЖ» при поддержке Солигорской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» во Дворце культуры г.Солигорска.





















Те, кто пришёл на мероприятие, приняли участие в открытом диалоге. Откровенный разговор состоялся между воины-интернационалистами и солигорской молодёжи. Обсуждения, дискуссии, а также множество песен на военную и «афганскую» тематику звучали в зале.





























В дружеской домашней обстановке выступили Данила Титов, Сергей Кван, Виталий Руденя и многие другие. Самым активным участникам мероприятия были вручены благодарности от районной организации ОО «Белорусский союз женщин», одного из организаторов мероприятия.

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