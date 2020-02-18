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Память жива: квартирник «Афганский дневник» прошёл в Солигорске.
18.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 февраля 2020 21:11 3738
Память жива: квартирник "Афганский дневник" прошёл в Солигорске.
8 февраля в Солигорске провели мероприятие в формате квартирника «Афганский дневник». Оно был приурочено дате вывода советских войск из Афганистана, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения мероприятия стал «Skyy-bar».
Организаторами мероприятия выступили Солигорский РК ОО «БРСМ» и Солигорской РО ОО «БСЖ» при поддержке Солигорской организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» во Дворце культуры г.Солигорска.
Те, кто пришёл на мероприятие, приняли участие в открытом диалоге. Откровенный разговор состоялся между воины-интернационалистами и солигорской молодёжи. Обсуждения, дискуссии, а также множество песен на военную и «афганскую» тематику звучали в зале.
В дружеской домашней обстановке выступили Данила Титов, Сергей Кван, Виталий Руденя и многие другие. Самым активным участникам мероприятия были вручены благодарности от районной организации ОО «Белорусский союз женщин», одного из организаторов мероприятия.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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8 февраля 2020 21:11 3738 Память жива: квартирник "Афганский дневник" прошёл в...
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