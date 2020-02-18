Спасал других: от коронавируса умер главврач больницы в Ухане









Отмечается, что смерть наступила утром во вторник. По данным СМИ, он стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от вспышки коронавируса.





Как сообщалось, жертвами нового типа коронавируса Covid-19 по состоянию на утро, 18 февраля, в мире стали 1 873 людей. В то же время 12 803 больных удалось вылечить.









Ранее сообщалось, что большинство заболевших переносят коронавирус легко. Лишь у 20% заразившихся заболевание имеет тяжелую форму. , а смерть наступает примерно в 2% случаев.