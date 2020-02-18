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Спасал других: от коронавируса умер главврач больницы в Ухане

18.02.2020 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В китайском Ухане главный врач госпиталя умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Китая.



Отмечается, что смерть наступила утром во вторник. По данным СМИ, он стал первым руководителем медучреждения, скончавшимся от вспышки коронавируса.

Как сообщалось, жертвами нового типа коронавируса Covid-19 по состоянию на утро, 18 февраля, в мире стали 1 873 людей. В то же время 12 803 больных удалось вылечить.


Ранее сообщалось, что большинство заболевших переносят коронавирус легко. Лишь у 20% заразившихся заболевание имеет тяжелую форму. , а смерть наступает примерно в 2% случаев.
  
 
 
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В китайском Ухане главный врач госпиталя умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на...
 
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