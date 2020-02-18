Чем заинтересовал Брест администрацию Варшавы и зачем они на самом деле приехали к нам?

Источник материала: Виртуальный Брест

Не по приглашению горисполкома , а по инициативе «народной дипломатии» на выходные в Брест приехали бургомистр крупнейшего района Варшавы – Урсынова, вместе со своими заместителями. Сотрудники администрации Варшавы прибыли не по плану официальных визитов. Что же заинтересовало их на белорусской Земле?





16 февраля отмечался день рождения писателя и участника восстания 1794 года Юлиана Урсын-Немцевича, родившегося под Брестом. К этой дате всегда ведет подготовку и Музей усадьба Немцевичей и варшавский Урсынов, о котором мы уже не раз писали.

Команда молодых руководителей – бургомистр, его заместили и члена урсыновского совета – приехали в пятницу днем поездом «Скарына». Молодые люди, которым нет и 40 лет (бургомистр Роберт Кемпа немного старше), не заставили себя долго ждать.





Как все начиналось.

Инициатором приезда гостей из Варшавы стала фотожурналист Ирина Шепелевич – «культурный связной» между странами и городами. Уже много лет она организовывает ряд культурных мероприятий таких, как «Брест объединяет», Дни польского кино, Вечера памяти Владимира Высоцкого, «Роднит нас Буг» и др. На Урсынове Ирину узнали благодаря фотовыставкам «По оба берега Буга», во время проведения которых польские соседи могли увидеть, как выглядит Брестчина и родовое гнездо Юлиана Немцевича.

«У нас каждый год летом проходит День Урсынова – большой праздник нашего района, - рассказал (и мы писали об этом https://virtualbrest.by/news67029.php ) заместитель бургомистра Якуб Берент. – В прошлые году на празднованиях я познакомился с творчеством Ирины, с ее инициативами. Она предложила приехать к вам и посмотреть город, посмотреть родовое гнездо нашего «патрона» района – усадьбу Немцевичей. Я подумал: хорошая идея, но сначала попросил пригласить на Бал на Урсынове руководство Усадьбы Немцевичей и пожилых людей из Бреста для совместного мероприятия. В Варшаву на «Урсыновский бал пожилых людей», который организовывает ежегодно «Клуб пожилого человека» Ирина привезла группу активных туристов из Брестского Университета третьего возраста и группу из Музея-Усадьбы Немцевичей. Мы познакомились с людьми, жили они у нас в семьях, и решили, что надо вместе собраться и отпраздновать день рождения Немцевича уже на вашей земле».





Юлиан Немцевич – драматическая фигура, человек, в судьбе которого история Беларуси и Польши неразделима. Будучи адъютантом Тадеуша Костюшко, он также был ранен в битве под Матеёвицами и оказался в плену в Петропавловской крепости. И также вместе с Костюшко был освобожден и выехал в США, где женился на американке. Вернувшись в 1807 году он поселился под Варшавой в сельском доме над рекой, где теперь и вырос самый большой спальный район Урсынов.

День рождения нашего общего героя отметили в усадьбе. Руководство усадьбы, директор Сергей Семенюк и его команда, постарались сделать интересный вечер в форме визуальной конференции, где определенные этапы жизни Юлиана, показанные на экране, сменялись поочередно хоровыми и поэтическими выступлениями брестских польских школ и общественных организаций. Гости познакомились с работниками Музея, организовавшими замечательный праздник, с руководством брестского района, представителями Генерального консульства Польши в Бресте, консулом Украины. Самое главное, обменялись полезными контактами, которые потом могут вылиться в совместные культурно-исторические проекты, обоюдно-выгодные, как для урсыновских клубов и библиотек, так и для нашего музея.

Самого бургомистра Роберта Кемпу с Брестом объединяет еще и любовь к творчеству Высоцкого, о чем он подчеркнул во всех интервью в прессе: «Мы уже проводили подобные концерты. Надеемся на будущий год объединить усилия и провести совместный концерт». На Днях Урсынова в прошлом году провели концерт, на котором для многотысячной публики исполнялись на польском языке всем знакомые песни В. Высоцкого. Поляки очень любят Высоцкого и считают его «своимм». Мацей Маленчук – знаменитый польский исполнитель, сказал, что приедет в Брест на Дни Высоцкого. А польский актер Лех Дыблик откликнулся на предложение по приглашению Ирины уже дал этом году концерты, посвященные Дню рождения В.Высоцкого (январе 2020 «Вне времени и границ»).

Бургомистру понравился музей Высоцкого в Бресте. Руководитель выразил желание и дальше идти в этом направлении и, возможно, сделать следующий сборный концерт, посвященный творчеству Высоцкого снова в Варшаве. Так же, рассуждал Роберт, хорошо бы всегда на праздники обмениваться выступлениями хоровых и музыкальные коллективов.

Во время общения журналистам удалось узнать, что гости, прибывшие в Беларусь впервые, удивлялись чистоте города, ширине пеших тротуаров, ультратонким панелям светофоров с цифрами, тому, что люди не перебегают на красный, что почти все понимают польский, что в подъездах греют батареи, что здесь очень вкусная еда и особенно хлеб. Впечатлила кухня. Посетили несколько ресторанов. Ставшая уже знаковой приготовленная в печи на дровах пицца, оказалась «выше всех похвал». Обеды пробовали в нескольких местах. Отметили, что очень вкусно, быстро и большие порции в «Клюкве».

Пожелали посмотреть Брестскую крепость и фортификацию, Музей ЖД техники и брестские фонари, Музей Высоцкого и Музей истории города. Но основной темой оставался родной Юлиан Немцевич.

В понедельник гостей принял председатель горисполкома Александр Рогачук . Мэр расспросил польских коллег, что привело их в наш город и расспросил о полученных от пребывания впечатлениях. Во неформальной дискуссии оба мэра поделились мнениями о благоустройства городского пространства.

Молодых людей, прибывших в составе делегации, интересовали область образования, культуры и инвестиций. Молодые люди высказывали пожелания, что хорошо, чтобы поскорее и для белорусской стороны снялись визовые преграды. Сожалели, что это нельзя решить силами одних польских голосов в Евросоюзе. Звучали пожелания, чтобы дорога от Урсынова до Бреста побыстрее стала автострадой (это запланировано на 2025 год). Также работники администрации подчеркнули, что хорошо, чтобы инициативы «народной дипломатии» на местах поддерживала администрация, благодаря чему и были бы возможны такие легкие неформальные визиты.

С обоих сторон прозвучало пожелание, чтобы люди чтобы чаще ездили в гости просто так, на дни рождения, спортивные матч или без повода. Дорогу на брестчину пробивали польские гости путем безвизового режима. Хотя с этим в Варшаве пришлось помаяться. Добирались жд сообщением. Поводов и желаний приехать «просто так», как оказалось, много и первый визит этих гостей на белорусскую землю все-таки состоялся, не смотря на небольшие административные трудности. Снова во всем помогали «народные дипломаты».

Домой закупались белорусским шоколадом и магнитами. По пути спрашивали у всех и про все: первый раз в стране, это всегда любопытно, особенно, когда видишь не из ленты ФБ, а своими глазами.