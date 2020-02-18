сообщает Наша нива со ссылкой на саму девушку. О том, что несколько дней назад в Минске была госпитализирована 23-летняя пациентка, инфицированная «свиным гриппом» H1N1,Наша нива со ссылкой на саму девушку.



При этом в комментарии изданию главврач Минской инфекционной больницы Олег Скрипко данный факт не отрицает и говорит, что причин для беспокойства нет.





"В этом сегодня нет новости, сейчас мы оцениваем свиной грипп как обычный вирус, подчеркну — сейчас. Десять лет назад да, это была бы новость ! А теперь нет.





У популяции иммунитет, заболевание протекает в легкой форме, ничего страшного. Единичные больные были всегда, а в данный момент нет всплеска никаких гриппов вообще, лишь единичные пациенты с различными вирусами", - объяснил Олег Скрипко.









Комментриуя эту информацию, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун заявила, что информация о госпитализации в минскую больницу 23-летней девушки со свиным гриппом не соответствует действительности.