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Кому верить? Минздрав опровергает "свиной грипп" в Минске, главврач инфекционной больницы говорит о "единичных случаях"

18.02.2020 15:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Странная ситуация сложилась с информацией о том, что в Минске фиксируются случаи свиного гриппа.

Кому верить? Минздрав опровергает "свиной грипп" в Минске, главврач инфекционной больницы говорит о "единичных случаях"
О том, что несколько дней назад в Минске была госпитализирована 23-летняя пациентка, инфицированная «свиным гриппом» H1N1, сообщает Наша нива со ссылкой на саму девушку.

При этом в комментарии изданию главврач Минской инфекционной больницы Олег Скрипко данный факт не отрицает и говорит, что причин для беспокойства нет.

"В этом сегодня нет новости, сейчас мы оцениваем свиной грипп как обычный вирус, подчеркну — сейчас. Десять лет назад да, это была бы новость! А теперь нет.

У популяции иммунитет, заболевание протекает в легкой форме, ничего страшного. Единичные больные были всегда, а в данный момент нет всплеска никаких гриппов вообще, лишь единичные пациенты с различными вирусами", - объяснил Олег Скрипко.


Комментриуя эту информацию, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун заявила, что информация о госпитализации в минскую больницу 23-летней девушки со свиным гриппом не соответствует действительности. 

"В Минске и в целом по стране эпидемии гриппа нет благодаря проведенной масштабной кампании по вакцинации против этого заболевания. Отмечается сезонный рост заболеваемости ОРИ. В столице регистрируют единичные случаи гриппа. Новых серотипов вируса, к которым бы не было у населения иммунитета, не зафиксировано", цитирует представителя Минздрава minsknews.by
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Странная ситуация сложилась с информацией о том, что в Минске фиксируются случаи свиного гриппа.
 
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