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Кому верить? Минздрав опровергает "свиной грипп" в Минске, главврач инфекционной больницы говорит о "единичных случаях"
Источник материала: Партизан
Странная ситуация сложилась с информацией о том, что в Минске фиксируются случаи свиного гриппа.
О том, что несколько дней назад в Минске была госпитализирована 23-летняя пациентка, инфицированная «свиным гриппом» H1N1,
При этом в комментарии изданию главврач Минской инфекционной больницы Олег Скрипко данный факт не отрицает и говорит, что причин для беспокойства нет.
"В этом сегодня нет новости, сейчас мы оцениваем свиной грипп как обычный вирус, подчеркну — сейчас. Десять лет назад да, это была бы новость! А теперь нет.
У популяции иммунитет, заболевание протекает в легкой форме, ничего страшного. Единичные больные были всегда, а в данный момент нет всплеска никаких гриппов вообще, лишь единичные пациенты с различными вирусами", - объяснил Олег Скрипко.
Комментриуя эту информацию, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун заявила, что информация о госпитализации в минскую больницу 23-летней девушки со свиным гриппом не соответствует действительности.
"В Минске и в целом по стране эпидемии гриппа нет благодаря проведенной масштабной кампании по вакцинации против этого заболевания. Отмечается сезонный рост заболеваемости ОРИ. В столице регистрируют единичные случаи гриппа. Новых серотипов вируса, к которым бы не было у населения иммунитета, не зафиксировано", цитирует представителя Минздрава
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Кому верить? Минздрав опровергает "свиной грипп" в Минске, главврач инфекционной больницы говорит о "единичных случаях"
Странная ситуация сложилась с информацией о том, что в Минске фиксируются случаи свиного гриппа.
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