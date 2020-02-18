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Вот что бывает, когда не можешь предугадать действия водителя впереди (ДТП с мотоциклистом)

18.02.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 18 февраля 2020 года в Бресте в кармане пр. Машерова.

Вот что бывает, когда не можешь предугадать действия водителя впереди (ДТП с мотоциклистом)

Вот как прокомментировал ситуацию очевидец:

- 18.02.2020 время 14.00 г.Брест. Карман пр.машерова/к.маркса. Поначалу думал поляк-мотоциклист прозевал, а после просмотра видео с регистратора увидел, что женщина на шарике сильно перестраховалась и резко остановилась.

Женщина на легковом автомобиле начала движение и резко остановилась, намереваясь пропустить автомобиль, который поворачивал с Машерова на К.Маркса. Водитель мотоцикла никак не ожидал такого подвоха, столкнулся и упал. Формально - он должен был соблюдать дистанцию и быть готовым к подобному развитию событий.

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло сегодня, 18 февраля 2020 года в Бресте в кармане пр. Машерова. Вот как прокомментировал ситуацию очевидец: - 18.02.2020 время 14.00 г.Брест. Карман...
 
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