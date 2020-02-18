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Вы думали, если зимы не было, то её и провожать не надо? Объявлено - Масленице быть!
18.02.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечаются празднованием Масленицы. Масленица самый весёлый, народный и сытный праздник, длящийся целую неделю.
По традиции каждый год в парке культуры и отдыха весело и ярко отмечают этот древний славянский праздник.
Приглашаем всех без исключения стать участником этого зажигательного гулянья, которое состоится в воскресенье, 23 февраля и 1 марта!
Вы сможете удивить друзей своими талантами, проявить молодецкую удаль, окунуться в мир детства, приняв участие в увлекательных играх, хороводах у костра, традиционных конкурсах (перепили бревно, «Молодецкие забавы», конкурс частушек, «Петушиные бои»).
На «Масленой объедухе» отведаете блины с вареньем, чай и кофе.
Запоминающимися моментами праздничного гуляния станут сожжение чучела и «отпадная» дискотека у костра!
Не упустите возможность стать частью богатейшего наследия народной культуры и традиций!
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Весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечаются празднованием Масленицы. Масленица самый весёлый,...
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