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Вы думали, если зимы не было, то её и провожать не надо? Объявлено - Масленице быть!

18.02.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечаются празднованием Масленицы. Масленица самый весёлый, народный и сытный праздник, длящийся целую неделю.

Вы думали, если зимы не было, то её и провожать не надо? Объявлено - Масленице быть!

По традиции каждый год в парке культуры и отдыха весело и ярко отмечают этот древний славянский праздник.

Приглашаем всех без исключения стать участником этого зажигательного гулянья, которое состоится в воскресенье, 23 февраля и 1 марта!

Вы сможете удивить друзей своими талантами, проявить молодецкую удаль, окунуться в мир детства, приняв участие в увлекательных играх, хороводах у костра, традиционных конкурсах (перепили бревно, «Молодецкие забавы», конкурс частушек, «Петушиные бои»).

Вы думали, если зимы не было, то её и провожать не надо? Объявлено - Масленице быть!

На «Масленой объедухе» отведаете блины с вареньем, чай и кофе.

Запоминающимися моментами праздничного гуляния станут сожжение чучела и «отпадная» дискотека у костра!

Вы думали, если зимы не было, то её и провожать не надо? Объявлено - Масленице быть!

Не упустите возможность стать частью богатейшего наследия народной культуры и традиций!

 
 
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  Весёлые проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы отмечаются празднованием Масленицы. Масленица самый весёлый,...
 
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