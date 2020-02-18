Об этом рассказал заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.





По его словам, в Минске определены места, где со временем могут разместиться «умные» остановки.





— Намечено 120 парных точек — это 240 остановок, в первую очередь на пр. Независимости, Победителей, Дзержинского, ул. Притыцкого, — пояснил он.





— В настоящее время в городе из 2 000 остановок информационными табло оборудовано 460. В нынешнем году установят еще 100, — добавил А. Илларионов.





При выборе остановок, на которых появляются табло, учитывают такие критерии, как высокий пассажирообмен и наличие подведенных коммуникаций (электричества).