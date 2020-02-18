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В Минске хотят установить 240 "умных" остановок. Где именно
Источник материала: Партизан
В Минске хотят установить 240 «умных» остановок.
Об этом рассказал заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.
По его словам, в Минске определены места, где со временем могут разместиться «умные» остановки.
— Намечено 120 парных точек — это 240 остановок, в первую очередь на пр. Независимости, Победителей, Дзержинского, ул. Притыцкого, — пояснил он.
— В настоящее время в городе из 2 000 остановок информационными табло оборудовано 460. В нынешнем году установят еще 100, — добавил А. Илларионов.
При выборе остановок, на которых появляются табло, учитывают такие критерии, как высокий пассажирообмен и наличие подведенных коммуникаций (электричества).
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В Минске хотят установить 240 «умных» остановок.
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