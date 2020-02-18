Сколько можно сэкономить, если разделать курицу самому

Источник материала: Tut.by

Курица — один из самых популярных «зожных» продуктов. Но насколько большой будет разница в деньгах, если покупать ее тушкой — или уже разделанными частями? GO.TUT.BY взялся подсчитать.





Помог нам шеф-повар кулинарной студии «Маис» Денис Исаев. Сам он домой чаще покупает именно тушку (в семье любят разные части курицы): если набить руку, процесс разделки на кухне может занимать одну-полторы минуты.

Для разделки повар выбрал охлажденную курицу: в таком продукте меньше вероятность переплатить за лед, который может оказаться внутри.





Разделывать курицу Денис предложил самым распространенным способом — на пять частей: филе, бедро, голень, крылья и суповой набор.

Стоимость тушки — 8 рублей 76 копеек (4 рубля 16 копеек за кг). И вот что вышло после разделки целой курицы.





Куриное филе — 627 г.





Куриные крылья — 216 г.





Голень — 283 г.





Бедро — 490 г.





Суповой набор — 489 г.

Мы посчитали, сколько бы отдали за тот же вес частей курицы, если бы покупали их по отдельности в одном из минских магазинов.

Часть курицы Вес, кг Цена в магазине, за кг Сумма, которую нужно заплатить Куриное филе 0,627 7 рублей 75 копеек 4 рубля 86 копеек Бедро 0,490 6 рублей 45 копеек 3 рубля 16 копеек Голень 0,283 4 рубля 10 копеек 1 рубль 16 копеек Крылья 0,216 3 рубля 50 копеек 76 копеек Суповой набор 0,489 1 рубль 39 копеек 68 копеек Итого 10 рублей 62 копейки

Выходит, что экономия при покупке тушки курицы вместо частей в среднем составит 1 рубль 86 копеек. Выгоднее это или нет с учетом ваших трудозатрат — решайте сами.

Как разделывал курицу шеф-повар

Первым делом разрежьте курицу вдоль по грудке — с двух сторон. Дальше обрежьте крылья, а затем — отделите по грудке филе. По кости (хребтам) надрежьте окорочка, и уже эту часть разделите на бедро и голень.





Оставшиеся части пустите на суповой набор: из него можно варить как супы, так и бульоны для пасты, разных круп.

Несколько советов от шеф-повара

Хранить охлажденную курицу, которую вы планируете приготовить завтра-послезавтра, лучше в холодильнике, чтобы лишний раз не морозить мясо. Очищайте изнутри грудку курицы, которую вы пустили на суповой набор: в противном случае при варке на поверхности жидкости будет появляться много белого «шума». Из частей курицы — остатков супового набора, голени, кожи — можно готовить домашний куриный фарш. Чтобы он был нежнее, к нему добавляют и основные части курицы — филе или мякоть бедра.