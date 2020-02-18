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Сколько можно сэкономить, если разделать курицу самому
Источник материала: Tut.by
Курица — один из самых популярных «зожных» продуктов. Но насколько большой будет разница в деньгах, если покупать ее тушкой — или уже разделанными частями? GO.TUT.BY взялся подсчитать.
Помог нам шеф-повар кулинарной студии «Маис» Денис Исаев. Сам он домой чаще покупает именно тушку (в семье любят разные части курицы): если набить руку, процесс разделки на кухне может занимать одну-полторы минуты.
Для разделки повар выбрал охлажденную курицу: в таком продукте меньше вероятность переплатить за лед, который может оказаться внутри.
Разделывать курицу Денис предложил самым распространенным способом — на пять частей: филе, бедро, голень, крылья и суповой набор.
Стоимость тушки — 8 рублей 76 копеек (4 рубля 16 копеек за кг). И вот что вышло после разделки целой курицы.
Куриное филе — 627 г.
Куриные крылья — 216 г.
Голень — 283 г.
Бедро — 490 г.
Суповой набор — 489 г.
Мы посчитали, сколько бы отдали за тот же вес частей курицы, если бы покупали их по отдельности в одном из минских магазинов.
Выходит, что экономия при покупке тушки курицы вместо частей в среднем составит 1 рубль 86 копеек. Выгоднее это или нет с учетом ваших трудозатрат — решайте сами.
Как разделывал курицу шеф-повар
Первым делом разрежьте курицу вдоль по грудке — с двух сторон. Дальше обрежьте крылья, а затем — отделите по грудке филе. По кости (хребтам) надрежьте окорочка, и уже эту часть разделите на бедро и голень.
Оставшиеся части пустите на суповой набор: из него можно варить как супы, так и бульоны для пасты, разных круп.
Несколько советов от шеф-повара
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Курица - один из самых популярных зожных продуктов. GO.TUT.BY решил выяснить, как дешевле ее покупать - тушкой или уже разделанными частями.
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