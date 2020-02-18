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#МЧСПомощьрядом. Первая смена Осиповичского РОЧС

18.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Кто приходит на помощь землякам в случае ЧП

В 2020 году на сайте МЧС стартовал новый специальный проект о спасателях — «#МЧСПомощьрядом». Посвящен он целым подразделениям, командам современных «супергероев», ведь, несмотря на всю индивидуальную стойкость, мужество и опыт, в любой работе, связанной с риском, жизненно важно рядом иметь твердое плечо товарища. Журналисты «районки» решили рассказать в рамках проекта о тех, кто совместными усилиями помогает жителям района справиться со стихией и другими чрезвычайными происшествиями. Поехали!

День любого спасателя начинается с передачи смены. И на ближайшие 24 часа коллеги по боевому дежурству становятся практически самыми близкими людьми. Ежедневно на сутки в Осиповичском РОЧС заступает 4 пожарных аварийно-спасательных поста на районе и пожарная аварийно-спасательная часть № 1 в городе — дежурная смена. Первую из них возглавляет молодой, но уже имеющий немалый опыт службы начкар Павел Альховик.

— Пришел в райотдел 13 лет назад пожарным, — вспоминает Павел. — Поработал, понял, что справляюсь. Карьерный рост не заставил себя ждать: старший пожарный, начальник отделения… Теперь отвечаю уже за работу всей команды. Причем все это — не покидая давно ставшую родной первую смену.

Основная сложность для начкара — найти общий язык со всеми, кто заступает на дежурство. Это люди совершенно разного возраста и опыта работы. Но знаю наверняка: на моих бойцов всегда можно положиться.

Конечно, основной упор во время дежурства делается именно на ПАСЧ № 1 — самое большое подразделение. Если на постах служит всего по паре человек, то в городе на сутки заступает чуть менее десятка. Непосредственно боевая работа для первой смены начинается с сообщения диспетчера центра оперативного управления Александра Перова, стаж работы которого — около 8 лет. Именно от него зависит, насколько верную и четкую информацию получат спасатели о происшествии в первые минуты. Перов знает наверняка, как скоординировать работу коллег, за что его и ценят. Ведь умение общаться с гражданами, грамотно «разруливать» различные ситуации дорогого стоит.

Следующая так называемая зона ответственности — дорога к месту ЧП. Здесь мастерство проявляют уже водители многотонной пожарной техники. В первой смене ПАСЧ № 1 наибольший опыт боевой работы как раз у них. На троих у Анатолия Русаковича, Дмитрия Шиллера и Валерия Богдановича стаж — более 70 лет! Кстати, у последнего навыки достаточно узкоспециальные: автолестница, в отличие от автоцистерн, требует почти ювелирного мастерства маневрирования. Хотя, конечно, каждый из водителей сможет управлять любой из машин РОЧС. Больше всего выездов на счету Русаковича: первое отделение отправляется на помощь, соответственно, первым, остальные — в зависимости от ситуации.

Вся основная боевая работа ложится непосредственно на плечи спасателей-пожарных. Именно эти люди идут и в огонь, и в воду, выезжают на ДТП, устраняют последствия химических аварий и даже ликвидируют осиные гнезда. Командир отделения Сергей Иотко служит уже около 9 лет. И он же — самый универсальный специалист смены. Кроме основной должности, Сергей еще и подменный диспетчер, пловец-спасатель, компрессорщик, а в отсутствие Альховика выполняет и функции начальника смены.

Надежные исполнители — старшие пожарные Олег Савин и Юрий Куляшов. Стаж первого — 5 лет, второго — полтора года. Несмотря на то что опыт боевой работы несколько разнится, за это время парни успели зарекомендовать себя отличными специалистами. И если в обычной жизни у них ни дня не проходит без шуток и веселья, то в работу включаются моментально и со всей  серьезностью и ответственностью. Как и непосредственный начальник, Олег и Юрий — спасатели-пловцы, а при необходимости могут выполнять задачи командира отделения. А вот стажер Роман Стехнович пока только постигает премудрости пожарно-спасательного мастерства под строгим контролем наставника Иотко и других коллег. И даже не испытал еще на себе давнюю традицию посвящения в пожарные.

—  Независимо от опыта работы, на выездах все выкладываются по полной, отлынивать ни у кого даже мысли не возникает, — отмечает начальник смены. — Естественно, посильную помощь оказывают и водители. Задача-то у нас общая: быстро и качественно устранить опасность. А опыт и умения бойцов контролируются постоянно: и в ходе тактико-специальных учений и занятий, и во время контрольных мероприятий вышестоящих инстанций.

В боевой работе тоже случается масса непредвиденного, когда навыки проверяются по максимуму. Один из ярких примеров последних лет — одновременное загорание двух бань в Осиповичах. В 19.43 поступил вызов на ул. Ягодную: там происходило открытое горение бревенчатой бани. А в 19.47 позвонили с ул. Шамякина — ситуация аналогичная. И в обоих случаях — угроза загорания дома. Пока прибыло подкрепление, отделениям пришлось работать буквально на разрыв. К счастью, сумели и бани потушить, и дома сохранить.

Если не случается ничего чрезвычайного, смена живет по стандартному для всех спасателей-пожарных графику. Здесь различные теоретические и практические занятия, боевые развертывания, обслуживание техники и оборудования, физподготовка. Кроме всего прочего, у каждой смены — своя специализация. Первая ответственна за обслуживание и ремонт пожарных рукавов, а также разработку оперативных карточек пожаротушения. Еще одно направление деятельности смены — группа спасения на воде, следовательно, и обслуживание водно-спасательного снаряжения.

Но только дежурствами спасатели не ограничиваются. Так, например, представители первой смены ПАСЧ № 1 регулярно выступают на спортивных соревнованиях: футбол, теннис, пожарно-спасательный спорт… Находится время и для отдыха: добрая традиция — праздновать вместе различные важные события в жизни каждого.

— Рад, что у нас такая команда. Надеюсь, проработаем вместе еще не один год. А если кто-то захочет присоединиться — всему научим, — заключает начальник первой дежурной смены Павел Альховик.

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

 
 
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Кто приходит на помощь землякам в случае ЧП В 2020 году на сайте МЧС стартовал новый специальный проект о спасателях — «#МЧСПомощьрядом». Посвящен он целым...
 
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