|
Зиме конец? Полевые жаворонки и кулики прилетели в Беларусь
18.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первые полевые жаворонки и кулики прилетели после зимовки в Беларусь, сообщили
На западе Беларуси 14 февраля были
«На многих лужах уже сидели чибисы, слышали мы и журавлей. Бывает, что в феврале появляются первые жаворонки, но чтобы так дружно, стайками — не помню. Весна будет ранняя, и даже холода уже не смогут остановить птиц», — отметил он.
Также о возвращении первых пернатых рассказал член АПБ Вадим Прокопчук. «Днем 16 февраля через деревню Угляны Каменецкого района пролетали полевые жаворонки, была замечена первая горихвостка-чернушка. На окрестных полях и реке — более двух десятков серых гусей, шесть серых журавлей, две большие белые цапли (эти, правда, зимовали), порядка 1,5 тыс. уток на реке (в основном обычная кряква, но есть и свиязи, которые обычно улетают на юг)», — пояснил он.
В АПБ добавили, что первыми обычно возвращаются птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а день зимой длиннее, чем в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые полевые жаворонки и кулики прилетели после зимовки в Беларусь, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). На западе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)