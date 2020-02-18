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Зиме конец? Полевые жаворонки и кулики прилетели в Беларусь

18.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зиме конец? Полевые жаворонки и кулики прилетели в Беларусь

Первые полевые жаворонки и кулики прилетели после зимовки в Беларусь, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

На западе Беларуси 14 февраля были замечены мигранты-кулики: чибисы и золотистые ржанки. Директор АПБ Александр Винчевский сказал, что 16 февраля видел первые стайки полевых жаворонков под Гродно

«На многих лужах уже сидели чибисы, слышали мы и журавлей. Бывает, что в феврале появляются первые жаворонки, но чтобы так дружно, стайками — не помню. Весна будет ранняя, и даже холода уже не смогут остановить птиц», — отметил он.

Также о возвращении первых пернатых рассказал член АПБ Вадим Прокопчук. «Днем 16 февраля через деревню Угляны Каменецкого района пролетали полевые жаворонки, была замечена первая горихвостка-чернушка. На окрестных полях и реке — более двух десятков серых гусей, шесть серых журавлей, две большие белые цапли (эти, правда, зимовали), порядка 1,5 тыс. уток на реке (в основном обычная кряква, но есть и свиязи, которые обычно улетают на юг)», — пояснил он.

В АПБ добавили, что первыми обычно возвращаются птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а день зимой длиннее, чем в Беларуси.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Первые полевые жаворонки и кулики прилетели после зимовки в Беларусь, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). На западе...
 
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