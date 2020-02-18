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Уникальная выставка отроется 19 февраля в в Центре современных искусств

18.02.2020 16:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Уникальная выставка отроется 19 февраля в в Центре современных искусств
АиФ

Максим Лагун почти не разговаривал, когда впервые появился в Семейном инклюзив-Театре  «i». «Аутята живут в своём мире» - это и открытие, и новая истина, и оправдание, и немножко приговор. Если он там, в своём мире, есть ли смысл его оттуда изымать?  Вполне возможно, ему там спокойно и хорошо?

… Сначала Максиму доверили небольшую роль молчаливого зайца-секретаря, придуманную тут же, сходу, вживленную в уже готовый спектакль «Флейта-чарадзейка». Премьера спектакля прошла 3 июня, а осенью 2016 года Максим уже посещал занятия по актёрскому мастерству в инклюзивной группе, где у большинства детей не было никаких особенных диагнозов. А через четыре месяца  он уже вовсю искрил скороговорками!   А потом Максим заговорил.

Уникальная выставка отроется 19 февраля в в Центре современных искусств
 

Оказалось, что талантливый актер и философ  еще и отлично рисует, и  даже имеет за плечами солидную базу, пятилетний курс обучения в студии «Остров» художника Юрия Иванова!

Дальше события развивались лавинообразно –  большая роль в спектакле «8 чувств, или Рождение человека» Ирины Пушкаревой, помощь в оформлении сцены, создание декораций и -  картины, картины.

В 2018 году состоялась первая персональная выставка Максима «Вокруг меня». И это – новый виток сюжета.

На выставке его  заметили представители крупной торговой сети, собирающей средства на приобретение инкубатора для новорожденных в Несвиже.  Рисунки Максима украсили акционные стаканчики для кофе, и в финале этой доброй «кофейной» истории  стали возможными сразу два новых чуда – собралась нужная сумма на инкубатор, и Макс впервые увидел море и горы.

Уникальная выставка отроется 19 февраля в в Центре современных искусств
 

Да-да, тринадцатилетний художник, мальчик-аутист, всего пару лет назад не  умеющий смотреть в глаза, сам  заработал  деньги на поездку в Грузию!

Сейчас Максиму четырнадцать и он не намерен останавливаться. У него миллион планов и, как оказалось, столько же  возможностей. И да – ему действительно хорошо в его внутреннем, частном мире  – иначе бы он не транслировал такие яркие мысли. Но и в мире внешнем у него так много друзей и дорог, что, вероятно, одним новым спектаклем и одной новой выставкой он не ограничится.

Уникальная выставка отроется 19 февраля в в Центре современных искусств
 

Мы приглашаем вас заглянуть в волшебную внутреннюю вселенную  Макса Лагуна, актера, художника и сценографа. Его персональная выставка «Другой. Дорога в Мцхету»  пройдет с 19 февраля по 1 марта в  Национальном центре современных  искусств (Некрасова, 3).  Куратор выставки – Лариса Финкельшейн.

Уникальная выставка отроется 19 февраля в в Центре современных искусств
 

 

 
 
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Приглашаем заглянуть в волшебную внутреннюю вселенную Макса Лагуна, актера, художника и сценографа. Его персональная выставка «Другой. Дорога в Мцхету» пройдет с...
 
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