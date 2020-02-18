Уникальная выставка отроется 19 февраля в в Центре современных искусств

Источник материала: Аргументы и факты

Максим Лагун почти не разговаривал, когда впервые появился в Семейном инклюзив-Театре «i». «Аутята живут в своём мире» - это и открытие, и новая истина, и оправдание, и немножко приговор. Если он там, в своём мире, есть ли смысл его оттуда изымать? Вполне возможно, ему там спокойно и хорошо?

… Сначала Максиму доверили небольшую роль молчаливого зайца-секретаря, придуманную тут же, сходу, вживленную в уже готовый спектакль «Флейта-чарадзейка». Премьера спектакля прошла 3 июня, а осенью 2016 года Максим уже посещал занятия по актёрскому мастерству в инклюзивной группе, где у большинства детей не было никаких особенных диагнозов. А через четыре месяца он уже вовсю искрил скороговорками! А потом Максим заговорил.





Оказалось, что талантливый актер и философ еще и отлично рисует, и даже имеет за плечами солидную базу, пятилетний курс обучения в студии «Остров» художника Юрия Иванова!

Дальше события развивались лавинообразно – большая роль в спектакле «8 чувств, или Рождение человека» Ирины Пушкаревой, помощь в оформлении сцены, создание декораций и - картины, картины.

В 2018 году состоялась первая персональная выставка Максима «Вокруг меня». И это – новый виток сюжета.

На выставке его заметили представители крупной торговой сети, собирающей средства на приобретение инкубатора для новорожденных в Несвиже. Рисунки Максима украсили акционные стаканчики для кофе, и в финале этой доброй «кофейной» истории стали возможными сразу два новых чуда – собралась нужная сумма на инкубатор, и Макс впервые увидел море и горы.





Да-да, тринадцатилетний художник, мальчик-аутист, всего пару лет назад не умеющий смотреть в глаза, сам заработал деньги на поездку в Грузию!

Сейчас Максиму четырнадцать и он не намерен останавливаться. У него миллион планов и, как оказалось, столько же возможностей. И да – ему действительно хорошо в его внутреннем, частном мире – иначе бы он не транслировал такие яркие мысли. Но и в мире внешнем у него так много друзей и дорог, что, вероятно, одним новым спектаклем и одной новой выставкой он не ограничится.





Мы приглашаем вас заглянуть в волшебную внутреннюю вселенную Макса Лагуна, актера, художника и сценографа. Его персональная выставка «Другой. Дорога в Мцхету» пройдет с 19 февраля по 1 марта в Национальном центре современных искусств (Некрасова, 3). Куратор выставки – Лариса Финкельшейн.