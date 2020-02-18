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Властям предлагают внести изменения в пенсионную систему. Какие новшества могут появиться
Источник материала: Tut.by
Властям в очередной раз предлагают внести изменения в существующую пенсионную систему — уйти от уравниловки по размеру пенсий и ввести новшества для работающих на заслуженном отдыхе. С такой инициативой выступает Федерация профсоюзов. Что конкретно предлагается, агентству
Профсоюзы ставят вопрос о необходимости уходить при формировании пенсий от уравнительного принципа.
— На протяжении своей трудовой жизни работники, равно как и их наниматели, отчисляют в счет будущей пенсии разные суммы. Причем разбежка бывает очень существенная. Но после ухода на заслуженный отдых пенсионные выплаты отличаются незначительно. Так быть не должно. Их дифференциацию в зависимости от уровня зарплаты нужно делать более ощутимой, — отмечает Александр Щекович.
По его словам, для работников это станет дополнительным стимулом повышать свою квалификацию, стремиться к профессиональному росту. Такая практика обеспечит более высокий уровень не только зарплаты, но и пенсии в будущем.
— Несправедливо, когда руководителю предприятия назначают почти такие же пенсионные выплаты, как работнику. Возможно, кто-то скажет — он получал большую зарплату, этого достаточно. Нет, человек заработал право и на более высокую пенсию, — рассказал Александр Щекович.
Ранее профсоюзы уже
Что предлагают изменить для работающих пенсионеров
Профсоюзы предлагают также изменить подходы к оплате труда работающих пенсионеров.
— Продолжающий трудиться после выхода на пенсию человек по-прежнему платит в Фонд социальной защиты населения 1% от зарплаты. Перечисляет за него деньги и работодатель. При этом стаж не увеличивается, пенсионных выплат больше не становится. Наоборот, они могут быть ограничены определенным коэффициентом, от чего доход только уменьшится. Это несправедливо по отношению к работнику, — уточнил Александр Щекович.
Профсоюзы предлагают два варианта разрешения ситуации. Первый — освободить работающих пенсионеров от уплаты взносов в размере 1%, оставляя эти деньги им. Второй — переводить данную сумму на отдельный накопительный счет. Работник сможет забрать ее при увольнении.
Что касается ограничения индивидуального коэффициента заработка, то его предлагается отменить. Пенсию, которую человек заработал, он должен получать в полном объеме, предлагают профсоюзы.
— Эти меры могут стать дополнительным стимулом для того, чтобы люди после достижения пенсионного возраста продолжали трудиться. На данный момент в службу занятости населения Минска заявлено почти 20 тыс. вакансий, то есть кадры нужны, — отмечает Александр Щекович.
Профсоюзы и ранее
Отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров ранее
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Властям в очередной раз предлагают внести изменения в существующую пенсионную систему - уйти от уравниловки по размеру пенсий и ввести новшества для работающих на...
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