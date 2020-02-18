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Властям предлагают внести изменения в пенсионную систему. Какие новшества могут появиться

18.02.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Властям в очередной раз предлагают внести изменения в существующую пенсионную систему — уйти от уравниловки по размеру пенсий и ввести новшества для работающих на заслуженном отдыхе. С такой инициативой выступает Федерация профсоюзов. Что конкретно предлагается, агентству «Минск-Новости» рассказал председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Александр Щекович.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Профсоюзы ставят вопрос о необходимости уходить при формировании пенсий от уравнительного принципа.

— На протяжении своей трудовой жизни работники, равно как и их наниматели, отчисляют в счет будущей пенсии разные суммы. Причем разбежка бывает очень существенная. Но после ухода на заслуженный отдых пенсионные выплаты отличаются незначительно. Так быть не должно. Их дифференциацию в зависимости от уровня зарплаты нужно делать более ощутимой, — отмечает Александр Щекович.

По его словам, для работников это станет дополнительным стимулом повышать свою квалификацию, стремиться к профессиональному росту. Такая практика обеспечит более высокий уровень не только зарплаты, но и пенсии в будущем.

— Несправедливо, когда руководителю предприятия назначают почти такие же пенсионные выплаты, как работнику. Возможно, кто-то скажет — он получал большую зарплату, этого достаточно. Нет, человек заработал право и на более высокую пенсию, — рассказал Александр Щекович.

Ранее профсоюзы уже заявляли, что в Беларуси накопились вопросы по пенсионному обеспечению, которые нужно решать. Одна из проблем — это уравнительный принцип, когда «неважно, сколько ты зарабатываешь, неважно, есть ли у тебя высокая квалификация труда, неважно, что ты сегодня отвечаешь за большой участок работы», отмечал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Что предлагают изменить для работающих пенсионеров

Профсоюзы предлагают также изменить подходы к оплате труда работающих пенсионеров.

— Продолжающий трудиться после выхода на пенсию человек по-прежнему платит в Фонд социальной защиты населения 1% от зарплаты. Перечисляет за него деньги и работодатель. При этом стаж не увеличивается, пенсионных выплат больше не становится. Наоборот, они могут быть ограничены определенным коэффициентом, от чего доход только уменьшится. Это несправедливо по отношению к работнику, — уточнил Александр Щекович.

Профсоюзы предлагают два варианта разрешения ситуации. Первый — освободить работающих пенсионеров от уплаты взносов в размере 1%, оставляя эти деньги им. Второй — переводить данную сумму на отдельный накопительный счет. Работник сможет забрать ее при увольнении.

Что касается ограничения индивидуального коэффициента заработка, то его предлагается отменить. Пенсию, которую человек заработал, он должен получать в полном объеме, предлагают профсоюзы.

— Эти меры могут стать дополнительным стимулом для того, чтобы люди после достижения пенсионного возраста продолжали трудиться. На данный момент в службу занятости населения Минска заявлено почти 20 тыс. вакансий, то есть кадры нужны, — отмечает Александр Щекович.

Профсоюзы и ранее заявляли, что в Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров или переориентировать эти деньги на другие нужды, к примеру накапливать их на счете работника. Для решения этой проблемы профсоюзы намерены создать рабочую группу с участием депутатов, отмечают в Федерации профсоюзов.

Отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров ранее предложили также работники «Беларуськалия» на встрече с Натальей Кочановой, которая на тот момент занимала должность главы Администрации президента. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда. Однако о результатах не сообщили общественности.

 
Теги: Минск
 
 
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Властям в очередной раз предлагают внести изменения в существующую пенсионную систему - уйти от уравниловки по размеру пенсий и ввести новшества для работающих на...
 
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