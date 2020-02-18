ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда

18.02.2020 16:56 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда
«Жена - тот человек, с которым я могу хоть на Северный полюс, хоть на Южный». © / АиФ

Вия Граванс ведет свой канал «Родная мова» на YouTube, шьет постельное белье, шторы, делает украшения. Саша Федоров печатает фотографии, настраивает компьютеры, удаленно администрирует сайты. Они растят троих сыновей и, в общем, могли бы считаться обычной семьей, если бы не их удивительная история.

Саша: - Мы познакомились в школе, в 9-м классе. Она была моя первая юношеская любовь. А потом нас раскидало: меня в училище…

Вия: - А я в 11-м классе переехала в другой район, и наши пути разошлись. Потом у меня появилась своя семья, у Саши - своя. У меня сын, у него сын. Но эти семьи сохранить не получилось.

Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда Чувства без запретов. История любви Джона Леннона и Йоко Оно

Саша: - А потом, когда я шею сломал, нашел её в «Одноклассниках».

ТРАВМА

Саша: - Я проанализировал, и первое, что скажу, - после Ильи купаться нельзя. Все поломанные шеи - это после 2 августа. А 28 августа 2004 года мы с друзьями поехали на базу отдыха в Смолевичи закрывать шашлычный сезон. Вышел я на озеро и смотрю - две вышки стоят. Ну, раз вышки стоят, значит, здесь все ныряют. А я же бывший спортсмен, вот и нырнул, не думая, вниз головой. А там метр глубины, и это не вышки, а декорации моста, оставшиеся после съемок «Анастасии Слуцкой». Ударился и чувствую, что не могу пошевелить руками-ногами. Слышу, друзья на берегу удивляются тому, как долго я без воздуха под водой могу находиться. Ну, потом поняли, вытащили меня, на берегу я и отключился.

Очнулся в больнице и начал спрашивать у медсестры: я на том свете или на этом? Она ответила, что пока еще на этом. Доктор моим друзьям сказал, что до утра могу не дожить. Но дожил. Утром меня перевезли в Минск, сделали операцию, но я все равно не осознавал, что произошло. Рвался на работу…

Помню, брат привез мне кухонные губки, чтобы я сжимал, пальцы разрабатывал. Я ему говорю - какие губки! Нормальный эспандер привези. А он мне: «Саш, у тебя пальцы вообще не шевелятся». А мне казалось, что шевелятся.

Первый год лежал, был просто «говорящей головой». Потом нашел возможность попасть в Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине, к доктору Андрею Викторовичу Платоненкову. Реабилитолог от бога. Он занимался со мной до седьмого пота. И у меня расшевелились руки, хотя до этого говорили, что выше уровня перелома я их вообще не смогу поднять, у меня же спинного мозга чуть больше миллиметра осталось.

А через полтора года я нашел Вию.

Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда
 

ВТОРОЙ ШАНС

Вия: - Я только зарегистрировалась в «Одноклассниках», и на второй день он мне уже написал.

Саша: - «Привет, помнишь меня?» А на странице уже было много фото меня «поломанного». Она спросила: «Что с тобой случилось?» Я ответил: «Приезжай в гости, все расскажу». И она приехала.

Вия: - Я сейчас вспоминаю этот момент… Я тогда вообще не увидела его инвалидом. Я увидела прежнего Сашку, мою школьную любовь. Он всегда был с чувством юмора, такой легкий… И он не изменился.

Саша: - Ну, сейчас я уже потяжелее стал.

Вия: - Потом прошло время, и я поняла, что хочу с ним видеться. Мама тогда, конечно, меня не понимала. А Сашина мама мне говорит: «Вия, не расстраивайся. Она Сашку увидит и полюбит, потому что его не возможно не полюбить». Я уже переехала к Саше, перевезла свои и сына вещи, а мама все еще со мной не разговаривала. Полгода. А потом, конечно, приехала. И действительно влюбилась в Сашку. И сейчас они - лучшие друзья.

Саша: - Со старшими детьми тоже хорошо получилось. Они у нас контактные, познакомились легко. Разница в возрасте всего год. А потом еще в 2013 году поехали в Саки на реабилитацию вместе с детьми. И мне там занесли инфекцию. Температура, отек… Срочно вернулись - и сразу на операционный стол.

Вия: - Врачи сказали, что Сашка - божий мальчик. После такого не выживают.

Саша: - Но это приключение нас всех очень сплотило.

ТРИ СЫНА

Вия: - Владик, мой сын от первого брака, Сашу очень уважает и любит. Владику сейчас 18, он старший и самый сильный. Если надо посадить Сашу, перевернуть - Владик это все с детства умеет. Иногда я что-то не могу объяснить, тогда Владик к Саше идет, а я слышу, как они там разговаривают, и понимаю, что мальчику всегда нужен мудрый мужской совет…

Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда
 

Саша: - Владик и Пашка, наш младший, живут с нами. Стасик, мой сын от первого брака, живет со своей мамой, но может и у нас жить, здесь и его дом тоже. А Владика я с самого детства растил. Так получилось, что у меня голова есть, а у него ноги и руки. Я его всему научил, просто объясняя. Потом подтянулся Стасик. Я ему посоветовал поступать на электрика, научил его паять. Сейчас Пашку приобщаю, а то разбаловался, все на старших сбросил. Как-то Вии дома не было, он пришел из школы, хочет есть. Я ему: «Бери камеру, ставь на кухне, сейчас мы с тобой онлайн яичницу будем жарить». Научился. Так что справляемся, хоть и не могу помочь им руками и в футбол сыграть. Ну, так и некоторые здоровые папы в футбол с детьми не играют.

Вия: - Пару лет назад был у меня тяжелый момент, я пошла к психологу и говорю, что очень обидно - какое-то собрание в школе, линейки, мероприятия, а я все время одна. А она мне: «А вы много на собраниях видите пап и мам вместе? Вот и не переживайте».

Саша: - А почему ты мне не сказала? Я могу с тобой на собрания ездить.

Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда
 

БЫТ

Саша: - Я живу в социальной квартире. Все благодаря Виечке - она писала заявления, ходила по исполкомам. Получили квартиру, положили на ступеньках доски, чтобы я на коляске смог выехать. С этих досок убиться можно было. Почитали, что по закону мне положен свободный выезд из подъезда. Написали заявления, Вия с ним к мэру города пошла. В итоге поставили нам подъемник. Правда, с него украли мотор, но потом оказалось, что это частая проблема, и мотор нам заменили.

СВАДЬБА

Вия: - Поженились только в 2015 году. Думаю, раньше просто не были готовы, была адаптация. Ну и просто тяжело было - дети маленькие, переезды… Просто не до свадьбы было…

Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда
Фото: АиФ

Саша: - Для нас этот штамп в паспорте ничего не значил. Мы бы, может, так и не нашли времени, но получилось так: у нас был друг, наш ангел-хранитель, который помогал финансово, поддерживал и все время спрашивал - ну, когда же вы уже поженитесь? А однажды утром позвонила его коллега и сказала, что Димы не стало. Мы были в таком шоке… И потом как будто исполнили его последнюю мечту. Практически сразу пошли и подали заявление в загс.

ЛЮБОВЬ

Саша: - Вия - тот человек, с которым я могу хоть на Северный полюс, хоть на Южный. Я полностью ей доверяю. Она - моя жизнь.

Вия: - А я знаю, что лучшего друга, мужчины в моей жизни не было. Сашка - мой самый родной человек.

СЧАСТЬЕ

Саша: - Нам для счастья не хватает, как и всем, немножко денег. Я получаю пенсию 300 рублей, Вия как ухаживающая за мной получает 230 рублей. А мы решили этим летом всей семьей поехать в Грузию, там есть специальный пляж для инвалидов. Организовали сбор на специальном сайте, и, может, даже все у нас получится. Если на сайте gofundme.com ввести в строку поиска слова «Vadim Rabov», можно найти мой счет для пожертвований. Буду благодарен за помощь. Очень хочется в море искупаться.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они растят троих сыновей и, в общем, могли бы считаться обычной семьей, если бы не их удивительная история.
 
Новости дня
Новости разные
 
Shortparis выступят в Минске этой весной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика