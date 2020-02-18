Вия и Александр. История любви, которой позавидуют сценаристы Голливуда

Источник материала: Аргументы и факты

«Жена - тот человек, с которым я могу хоть на Северный полюс, хоть на Южный». ©

Вия Граванс ведет свой канал «Родная мова» на YouTube, шьет постельное белье, шторы, делает украшения. Саша Федоров печатает фотографии, настраивает компьютеры, удаленно администрирует сайты. Они растят троих сыновей и, в общем, могли бы считаться обычной семьей, если бы не их удивительная история.

Саша: - Мы познакомились в школе, в 9-м классе. Она была моя первая юношеская любовь. А потом нас раскидало: меня в училище…

Вия: - А я в 11-м классе переехала в другой район, и наши пути разошлись. Потом у меня появилась своя семья, у Саши - своя. У меня сын, у него сын. Но эти семьи сохранить не получилось.

Саша: - А потом, когда я шею сломал, нашел её в «Одноклассниках».

ТРАВМА

Саша: - Я проанализировал, и первое, что скажу, - после Ильи купаться нельзя. Все поломанные шеи - это после 2 августа. А 28 августа 2004 года мы с друзьями поехали на базу отдыха в Смолевичи закрывать шашлычный сезон. Вышел я на озеро и смотрю - две вышки стоят. Ну, раз вышки стоят, значит, здесь все ныряют. А я же бывший спортсмен, вот и нырнул, не думая, вниз головой. А там метр глубины, и это не вышки, а декорации моста, оставшиеся после съемок «Анастасии Слуцкой». Ударился и чувствую, что не могу пошевелить руками-ногами. Слышу, друзья на берегу удивляются тому, как долго я без воздуха под водой могу находиться. Ну, потом поняли, вытащили меня, на берегу я и отключился.

Очнулся в больнице и начал спрашивать у медсестры: я на том свете или на этом? Она ответила, что пока еще на этом. Доктор моим друзьям сказал, что до утра могу не дожить. Но дожил. Утром меня перевезли в Минск, сделали операцию, но я все равно не осознавал, что произошло. Рвался на работу…

Помню, брат привез мне кухонные губки, чтобы я сжимал, пальцы разрабатывал. Я ему говорю - какие губки! Нормальный эспандер привези. А он мне: «Саш, у тебя пальцы вообще не шевелятся». А мне казалось, что шевелятся.

Первый год лежал, был просто «говорящей головой». Потом нашел возможность попасть в Республиканскую клиническую больницу медицинской реабилитации в Аксаковщине, к доктору Андрею Викторовичу Платоненкову. Реабилитолог от бога. Он занимался со мной до седьмого пота. И у меня расшевелились руки, хотя до этого говорили, что выше уровня перелома я их вообще не смогу поднять, у меня же спинного мозга чуть больше миллиметра осталось.

А через полтора года я нашел Вию.





ВТОРОЙ ШАНС

Вия: - Я только зарегистрировалась в «Одноклассниках», и на второй день он мне уже написал.

Саша: - «Привет, помнишь меня?» А на странице уже было много фото меня «поломанного». Она спросила: «Что с тобой случилось?» Я ответил: «Приезжай в гости, все расскажу». И она приехала.

Вия: - Я сейчас вспоминаю этот момент… Я тогда вообще не увидела его инвалидом. Я увидела прежнего Сашку, мою школьную любовь. Он всегда был с чувством юмора, такой легкий… И он не изменился.

Саша: - Ну, сейчас я уже потяжелее стал.

Вия: - Потом прошло время, и я поняла, что хочу с ним видеться. Мама тогда, конечно, меня не понимала. А Сашина мама мне говорит: «Вия, не расстраивайся. Она Сашку увидит и полюбит, потому что его не возможно не полюбить». Я уже переехала к Саше, перевезла свои и сына вещи, а мама все еще со мной не разговаривала. Полгода. А потом, конечно, приехала. И действительно влюбилась в Сашку. И сейчас они - лучшие друзья.

Саша: - Со старшими детьми тоже хорошо получилось. Они у нас контактные, познакомились легко. Разница в возрасте всего год. А потом еще в 2013 году поехали в Саки на реабилитацию вместе с детьми. И мне там занесли инфекцию. Температура, отек… Срочно вернулись - и сразу на операционный стол.

Вия: - Врачи сказали, что Сашка - божий мальчик. После такого не выживают.

Саша: - Но это приключение нас всех очень сплотило.

ТРИ СЫНА

Вия: - Владик, мой сын от первого брака, Сашу очень уважает и любит. Владику сейчас 18, он старший и самый сильный. Если надо посадить Сашу, перевернуть - Владик это все с детства умеет. Иногда я что-то не могу объяснить, тогда Владик к Саше идет, а я слышу, как они там разговаривают, и понимаю, что мальчику всегда нужен мудрый мужской совет…





Саша: - Владик и Пашка, наш младший, живут с нами. Стасик, мой сын от первого брака, живет со своей мамой, но может и у нас жить, здесь и его дом тоже. А Владика я с самого детства растил. Так получилось, что у меня голова есть, а у него ноги и руки. Я его всему научил, просто объясняя. Потом подтянулся Стасик. Я ему посоветовал поступать на электрика, научил его паять. Сейчас Пашку приобщаю, а то разбаловался, все на старших сбросил. Как-то Вии дома не было, он пришел из школы, хочет есть. Я ему: «Бери камеру, ставь на кухне, сейчас мы с тобой онлайн яичницу будем жарить». Научился. Так что справляемся, хоть и не могу помочь им руками и в футбол сыграть. Ну, так и некоторые здоровые папы в футбол с детьми не играют.

Вия: - Пару лет назад был у меня тяжелый момент, я пошла к психологу и говорю, что очень обидно - какое-то собрание в школе, линейки, мероприятия, а я все время одна. А она мне: «А вы много на собраниях видите пап и мам вместе? Вот и не переживайте».

Саша: - А почему ты мне не сказала? Я могу с тобой на собрания ездить.





БЫТ

Саша: - Я живу в социальной квартире. Все благодаря Виечке - она писала заявления, ходила по исполкомам. Получили квартиру, положили на ступеньках доски, чтобы я на коляске смог выехать. С этих досок убиться можно было. Почитали, что по закону мне положен свободный выезд из подъезда. Написали заявления, Вия с ним к мэру города пошла. В итоге поставили нам подъемник. Правда, с него украли мотор, но потом оказалось, что это частая проблема, и мотор нам заменили.

СВАДЬБА

Вия: - Поженились только в 2015 году. Думаю, раньше просто не были готовы, была адаптация. Ну и просто тяжело было - дети маленькие, переезды… Просто не до свадьбы было…

Саша: - Для нас этот штамп в паспорте ничего не значил. Мы бы, может, так и не нашли времени, но получилось так: у нас был друг, наш ангел-хранитель, который помогал финансово, поддерживал и все время спрашивал - ну, когда же вы уже поженитесь? А однажды утром позвонила его коллега и сказала, что Димы не стало. Мы были в таком шоке… И потом как будто исполнили его последнюю мечту. Практически сразу пошли и подали заявление в загс.

ЛЮБОВЬ

Саша: - Вия - тот человек, с которым я могу хоть на Северный полюс, хоть на Южный. Я полностью ей доверяю. Она - моя жизнь.

Вия: - А я знаю, что лучшего друга, мужчины в моей жизни не было. Сашка - мой самый родной человек.

СЧАСТЬЕ

Саша: - Нам для счастья не хватает, как и всем, немножко денег. Я получаю пенсию 300 рублей, Вия как ухаживающая за мной получает 230 рублей. А мы решили этим летом всей семьей поехать в Грузию, там есть специальный пляж для инвалидов. Организовали сбор на специальном сайте, и, может, даже все у нас получится. Если на сайте gofundme.com ввести в строку поиска слова «Vadim Rabov», можно найти мой счет для пожертвований. Буду благодарен за помощь. Очень хочется в море искупаться.