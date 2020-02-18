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Ландсбергис: Беларусь устроила Литве свинство
Источник материала: Партизан
Витаутас Ландсбергис, первый руководитель независимой Литвы, высказал свое мнение по поводу строительства БелАЭС.
Витаутас Ландсбергис считает, что Беларусь «делает нам свинство», строя атомную электростанцию возле границы. Он говорит, что созданное в Литве Движение против Белорусской АЭС направлено на то, что «Беларусь наконец проснется и заговорит сама». Литва не настроена против Беларуси и белорусского народа, уточнил политик.
16 февраля состоялся первый съезд Движения против Белорусской АЭС. На нем выступили такие белорусские оппозиционеры как Анатолий Лебедько, Дмитрий Кучук и Павел Северинец. Также уточняется, что по телефону всех поприветствовала Светлана Алексиевич. Цель данного Движения – закрыть БелАЭС, пишет Радио «
«Пусть Беларусь наконец решит, кто она — зеленый человечек или независимое государство. Она должна произнести своим языком, чего она хочет. Господин Лукашенко должен решить, он самостоятельный лидер, или подчиняется царьку в Москве», – считает Витаутас Ландсбергис.
Движение против Белорусской АЭС было создано литовскими консерваторами, либералами и общественными деятелями.
Литовская социал-демократическая партия проигнорировала собрание Движения, потому что считает, что «это исключительно политический проект консерваторов под выборы».
Про реакцию социал-демократической партии Витаутас Ландсбергис сказал, что так говорят только те, кто «ничего другого не может, кроме как стучать языком». По его мнению, социал-демократы ничего не могли сделать, чтобы препятствовать строительству БелАЭС.
«Их переговоры с Минском результатов не дают, так как инициатор АЭС сидит не в Минске, а в Москве. Этот инициатор пытается даже разбить солидарность балтийских стран в этом вопросе, пытаясь подкупить политиков», — добавил Витаутас Ландсбергис.
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Витаутас Ландсбергис, первый руководитель независимой Литвы, высказал свое мнение по поводу строительства БелАЭС.
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