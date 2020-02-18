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Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии

18.02.2020 18:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Народная артистка СССР Эдита Пьеха в беседе с порталом teleprogramma.pro рассказала, что получает неплохую пенсию.


Фото: Игорь Матвеев

По ее словам, фактически она получает две пенсии — артистическую и шахтерскую.
«В свое время Аман Тулеев (бывший губернатор Кемеровской области) присвоил мне титул „Почетный шахтер“. Получаю около 45 тысяч рублей (российских, чуть более 700 долларов — Прим.TUT.BY)», — объяснила Пьеха.

Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. К примеру, заслуженный артист России Юрий Стоянов заявил, что его пенсия 62 тысячи российских рублей (около 1000 долларов). Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч российских рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает «20 с лишним» тысяч, телеведущая Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.

 
 
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Раз в месяц от государства звезда советской эстрады получает неплохие деньги.
 
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