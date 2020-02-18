Специалисты Гродненского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру бесплатно проконсультируют жителей области

Источник материала: Вороновская газета





Единый день бесплатных консультаций пройдет 20 февраля накануне празднования профессионального праздника Дня работников землеустроительной и картографо-геодезической службы в Гродненском агентстве по государственной регистрации пройдет акция по бесплатному консультированию всех категорий граждан.

В совместной акции примут участие представители управлений землеустройства, а также подразделений архитектуры местных исполнительных комитетов.

Акция будет проводиться с 9:00 до 15:00 по адресу: улица Захарова, 27, а также во всех районных структурных подразделениях агентства по Гродненской области.

Любой желающий в течение указанного времени и по указанным адресам сможет обратиться по вопросам в области государственной регистрации недвижимого имущества, в том числе, по вопросам, связанным с архитектурной и строительной деятельностью, приемкой объектов в эксплуатацию, охраной и использованием земель, установлением границ земельных участков.

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