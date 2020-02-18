Источник материала: Новости Волковыска

В Беларусь начали возвращаться перелетные виды птиц. Первые полевые жаворонки и кулики прилетели после зимовки.

Как сообщает ОО «Ахова птушак бацькаўшчыны», птицы начали возвращаться по расписанию, хотя зима в этом году оказалась мягче обычного.

Первый перелетных птиц наблюдали уже 14-16 февраля в южных регионах Беларуси.

Как отметили специалисты, первыми обычно возвращаются птицы, которым для зимовки не нужно лететь в Африку. Они питаются семенами или червями, а на зиму улетают в Западную или Южную Европу, где обычно нет снега, а день зимой длиннее, чем в Беларуси.

В частности, в Каменецком районе заметили полевых жаворонков, горихвостку-чернушку, серых гусей, серых журавлей, уток и свиязей. Возвращаются в страну и другие перелетные птицы.

Например, на западе Беларуси в Берестовицком районе Гродненщины были замечены чибисы и золотистые ржанки.