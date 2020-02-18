В Светлогорске запущен вонючий завод. А полигона для химических отходов нет

14 февраля Лукашенко официально запустил Светлогорский завод беленой целлюлозы, который строился с далекого 2012 года.





Председатель концерна “Беллесбумпром” Юрий Назаров доложил о новых перспективных проектах в деревопереработке.





“Дурно пахнущего нет?” – спросил Лукашенко.





Юрий Назаров заверил, что проблем нет. “Иначе мы бы не подписали акт ввода (предприятия. – Прим.)”, – сказал руководитель концерна.





Так ли это? Пишет Анатолий Змитрович, руководитель инициативной группы граждан Светлогорска по контролю за строительством завода беленой целлюлозы.





- Лукашенко нажал зеленую кнопку запуска завода беленой целлюлозы, который строили с 2012 года. И наконец-то его запустили.





Ранее нашей инициативной группе стало известно, что отдельные разрешительные документы, необходимые для пуска завода, получены, и что в феврале завод запустят.





Я поддерживаю президента в том, что проблема №1 для Беларуси – это экология. Причем не только для нашей страны, но и для всего мира.





Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров заявил, что все проблемы экологического плана решены, иначе бы концерн не подписал бы разрешение на пуск завода. Но у меня возникает вопрос: можно ли верить высокопоставленным чиновникам, которые ранее целую неделю заверяли всю страну, что обрушения крыши не было, и даже утром в день приезда Румаса мне говорили, что я неадекватно воспринимаю события. Вот только после обеда премьер-министр подтвердил факт обрушения.





Давайте разберемся: какие же проблемы экологического плана до сих пор не решены?





Первая проблема – отсутствует полигон для захоронения химических отходов Светлогорского завода беленой целлюлозы 1 и 2 класса опасности. Это подтвердила и начальник отдела природоохранных ресурсов Светлогорского района на совещании у председателя горисполкома, на котором присутствовали и мы. Свалка должна была появиться в 2015 году – к моменту первого официального пуска завода. Начальник отдела подтвердила, что свалки нет, но «работы ведутся».





Тысячи тонн отходов – куда их девать? На каждую партию отходов дается отдельное разрешение на захоронение областным комитетом природоохранных ресурсов. Завод работал в процессе «модернизации» целых два года! Сколько разрешений на захоронение выдал Гомельский областной комитет природоохранных ресурсов? И куда девались отходы? Мне кажется, они осели на территории завода.





Вторая проблема. В начале строительства завода было решено перенести овощную фабрику за город. Но земли овощной фабрики до сих пор находятся прямо за забором вредного предприятия – это 110 гектаров открытого грунта. А это здоровье людей.





И третья экологическая проблема. На любой стадии технологического цикла, даже на момент аварийной остановки, что происходило уже не раз, при залповых выбросах проектом предусмотрена установка оборудования, которое минимизирует выбросы. Но этого нет. 3 января Якимову Слободу засыпало порошком, директор завода подтвердил, что произошла аварийная остановка завода. Почему, как того требует проект завода, не происходит обезвреживание вредных веществ? Вопрос не праздный.





Вот только три вопроса, на которые я хотел бы получить ответы от людей, заявивших, что «мы экологические проблемы решили».





Юрий Назаров вынужден был сказать, что экологические проблемы решены, а президент обязан был поверить – иначе завод было не запустить. Завод строился по указу Лукашенко, в котором сказано, что китайцы могут возводить по строительным нормам Китайской Народной Республики, вместе с проектированием (это вообще выглядит абсурдно!) с дальнейшей адаптацией строительных норм к нормам Республики Беларусь.









Президент уже публично заявил, что будет жаловаться руководству Китая на плохое качество строительных работ. Завод беленой целлюлозы два года модернизировали из-за плохого строительства. Представим себе, как жалуется Лукашенко: «Дорогой Си Цзиньпинь, ваши китайцы плохо строят». «Так вы сами разрешили строить по китайским нормам: мы строим, вы адаптируете». Одна сторона строит, вторая адаптирует за свой счет.





Эта история напоминает мне анекдот.





Цыгане подвизались покрасить корабль. Заключили договор с капитаном корабля и покрасили.





Капитан приходит проверять и изумляется: Хлопцы, так вы же только одну сторону покрасили, красьте другую!





Нет, отвечают цыгане, внимательно читай договор. А там написано: «мы, цыгане – с одной стороны, капитан корабля – с другой стороны берем обязательство…». Так и по указу: одни строят, другие адаптируют и модернизируют. Это говорит о качестве – беларуского нормотворчества, профессионализме беларуских руководителей. А расплачиваться за все будет народ.





Справка.





14 мая на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК) обрушилась крыша. В концерне “Беллесбумпром” ЧП назвали “плановыми работами по замене сэндвич-панелей”. А в начале июля горожане заметили, что на Светлогорском заводе беленой целлюлозы обваливается обшивка сэндвич-панелей.





Однако премьер-министр Беларуси Сергей Румас, приезжавший на завод с инспекцией, подтвердил факт частичного обрушения крыши на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Однако заявил, что “задача, которая поставлена главой государства о вводе в эксплуатацию этого завода в IV квартале, безусловно, будет выполнена”.





До названного происшествия директор ОАО “Светлогорский ЦКК” Юрий Крук издал распоряжение “Об усилении информационной безопасности”, которым запрещена видео- и фотосъемка на предприятии.





Жители города с беспокойством ждут запуска Светлогорского завода беленой целлюлозы. Как сообщала Беларуская праўда, приезд делегации из немецкого города-побратима Хельмштедт (2-8 июля) в Светлогорск по «чистой случайности» совпал с остановкой вонючего завода (1-10 июля).





Светлогорский ЦКК полтора года работает в режиме “пробного пуска”, а методика измерения выбросов ядовитого газа в атмосферу до сих пор не утверждена.





Светлогорский завод сульфатной беленой целлюлозы планируют запустить в эксплуатацию в августе – сентябре 2019 года. Об этом 6 марта на встрече с инициативной группой граждан, протестующих против “вонючего завода”, сообщил председатель концерна “Беллесбумпром” Юрий Назаров. Руководитель инициативной группы граждан Анатолий Змитрович сомневается в успехе безнадежного дела.





Главной проблемой, которую создает завод сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске Гомельской области (построен китайской компанией China CAMC Engineering Co., LTD) для населения и экологии региона, – выброс вонючих газов, прежде всего бесцветного ядовитого газа – меркаптана.





Именно по этой причине запуск завода откладывали минимум три раза (по утвержденному плану строительства завод должны были запустить еще в 2015 году). Последний раз, в ноябре 2018 года, обещания властей запустить Светлогорский завод беленой целлюлозы в сентябре на 75% мощности провалились. Китайцы покинули предприятие, «прихватив» с собой пульт управления предприятием.







