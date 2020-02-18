|
У Диброва диагностировали микроинсульт
Источник материала: Tut.by
Обследование подтвердило, что у журналиста Дмитрия Диброва случился микроинсульт. Телеведущий останется в больнице еще на 7−10 дней. Об этом
«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что рекомендации врачей по госпитализации — 7−10 дней.
Накануне, напомним, Дибров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекомендации врачей по госпитализации - 7−10 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)