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У Диброва диагностировали микроинсульт

18.02.2020 19:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обследование подтвердило, что у журналиста Дмитрия Диброва случился микроинсульт. Телеведущий останется в больнице еще на 7−10 дней. Об этом ТАСС рассказал директор Диброва Табриз Шахиди.


«Полное и доскональное обследование Дмитрия на сей момент подтвердило микроинсульт. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно, передвигается самостоятельно, питается хорошо, находится в собственной палате. Созванивается с друзьями и близкими. Все хорошо», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рекомендации врачей по госпитализации — 7−10 дней.

Накануне, напомним, Дибров потерял сознание на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» и был экстренно госпитализирован. Когда Диброву стало плохо, первым на помощь ему пришел Леонид Якубович. Он быстро среагировал на случившееся: попросил принести полотенца и вызвать скорую помощь. Кроме того, он сопроводил своего коллегу в больницу.

 
 
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Рекомендации врачей по госпитализации - 7−10 дней.
 
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