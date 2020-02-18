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В Солигорске прием граждан и юридических лиц проведёт Заместитель Премьер-министра РБ.
18.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
11 февраля 2020 12:28 1500
В Солигорске прием граждан и юридических лиц проведёт Заместитель Премьер-министра РБ.
14 февраля 2020 года в Солигорском райисполкоме (г.Солигорск, ул.Козлова, 35) с 10.00 до 12.00 проводит личный прием граждан и юридических лиц Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Кухарев Владимир Евгеньевич.
Предварительная запись осуществляется 12.02.2020 с 8:00 до 17:00 по телефону 21-15-51.
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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11 февраля 2020 12:28 1500 В Солигорске прием граждан и юридических лиц...
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